La participante ayudó a su compañero Jakub con el olvido de un ingrediente para su plato y terminó perjudicada a la hora de las devoluciones Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2020 • 20:25

Las tardes en el reality culinario de eltrece se vuelven cada vez más complicadas. En el último programa de El gran premio de la cocina, conducido por Carina Zampini, la participante Dana ayudó a uno de sus compañeros, Jakub, con un olvido en los elementos para una preparación. Sin embargo, su gesto solidario luego la perjudicó.

Para realizar los platos de cada desafío, los cocineros tienen que buscar los ingredientes en la despensa en una sola oportunidad durante el programa. Tienen dos minutos para juntar todo lo que necesitan: después, ese espacio se cierra. Jakub no encontró el ingrediente principal para la foglia rellena, la muzzarella. Afortunadamente, los participantes pueden colaborar entre sí y prestarse elementos, así que Dana le cedió la mitad de su queso.

Justo antes de emplatar, cuando estaba sacando las foglias del horno, Dana se quemó con la sartén. "Eso me pasa por buena", dijo, amargada. Después, Zampini le solicitó a la concursante que salga de plano para que le revisen la herida. Cuando Dana ayudó a Jakub, uno de los jurados, Christian Petersen le explicó que iba a quedar "justa" con las cantidades. "Es verdad que les gusta ser buenos compañeros, pero uno a veces cuando se olvida algo y le pide al compañero lo perjudica", sentenció el chef.

Dana se quemó al sacar unas foglias rellenas del horno y perdió casi todas las piezas en el accidente Crédito: eltrece

"Se me cayeron a mí y me quedó uno solo de los seis que hice", explicó la participante. "¿Te arrepentís de haberle facilitado a Jakub la entrega?", le preguntó, incisiva, la conductora. Dana finalmente se rectificó con respecto a lo que dijo apenas se quemó: "No, no tiene nada que ver una cosa con la otra".

Felicitas Pizarro, la presidenta del jurado, valoró la actitud de la participante: "Con el diario del lunes podemos decirle estas cosas a Dana, ella presta porque cuando lo necesite sabe que la van a ayudar". En ese sentido, la concursante contó que, entre sus compañeros, tienen un acuerdo sobre ayudar al otro: "Queremos que gane el que mejor cocine". Los tres jurados acordaron que la preparación de Dana era escasa y que "no cumplió con la consigna".