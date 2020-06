El jurado se indignó por cómo los y las participantes dejaron la despensa. Fuente: LA NACION

El gran premio de la cocina se encuentra en su segunda semana de la octava temporada y las peleas, nervios y corridas en cada programa son cada vez más frecuentes.

Este martes de cocina tocó cocina regional de Tierra del fuego y los cuatro platos a preparar debían ser típicos de la Patagonia. El equipo rojo y el equipo verde tuvieron que preparar pastas , risottos y langostinos con la calidad y la delicadeza que estos productos requieren.

Apenas arrancó la competencia, en el momento en el que debían entrar a la despensa a buscar todos los ingredientes necesarios para sus platos, el desorden que dejó uno de los grupos llamó la atención de los jueces y los hizo enojar.

Es que cada vez que, tanto el equipo verde como el rojo, ingresan a la despensa para buscar los elementos para cocinar el menú del día siempre dejan a su paso un verdadero desorden: huevos, verduras, manteca y otros tantos ingredientes desparramados. El piso queda sucio y tanto Christian Petersen , Felicitas Pizarro y Mauricio Asta , advierten sobre la importancia de tratar con cuidado todos los elementos.

Y esta vez el blanco de las críticas fue Ian, el participante y capitán del equipo verde, que al tomar la centolla tiró el hielo y mojó todo a su alrededor. Además, en su apuro dejó algunos tomates tirados y mucho caos detrás.

"Es una falta de respeto lo que hacés", le dijo el conductor Juan Marconi, "cómo entrás a la despensa, cómo te movés. ¿Escuchaste el jurado lo que dijo? Pasan cosas mientras vos vas acelerado por ahí", agregó hablándole al participante que casi no lo escuchaba.

Carina Zampini también sumó lo suyo: "Hace días que el jurado está pidiendo que tengan cuidado en la despensa con los productos. Entraron ustedes y lo que queda es un desastre. Es posible que no puedas entrar la próxima vez a la despensa".

El comentario no le gustó nada a Ian, que le respondió: "Me cae muy mal, es re injusto que me hablen así. No hice nada tan tremendo". Felicitas, desde su lugar y muy enojada quiso intervenir. "Hace mucho que venimos pidiendo que sean delicados con los alimentos y cuiden las cosas. Lo injusto es que saqueen así la despensa", sentenció.