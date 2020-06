El cocinero se decepcionó por un plato servido en condiciones inaceptables Crédito: eltrece

Las distracciones y errores son moneda corriente en la nueva temporada de El gran premio de la cocina (eltrece), que reúne exparticipantes de ediciones anteriores que volvieron por la revancha.

En la emisión del miércoles, el menú fue "comida callejera" y el primer plato era una simple hamburguesa con queso y huevo frito. Los medallones de carne y los panes ya estaban preparados, pero lo que parecía una tarea sencilla resultó ser bastante complicado para uno de los equipos.

Estas fueron las hamburguesas del desastre entregadas por el equipo verde.

Si bien la entrega del equipo rojo fue halagada por el jurado, la del equipo verde fue un verdadero desastre ya que las tres hamburguesas estaban completamente crudas. "Ustedes ya saben cómo es esta competencia, me sorprende porque parece que fuera su primer día", los retó la conductora Carina Zampini al aire.

"Hasta mi hijo de doce años hace hamburguesas mejores . Las tira a la plancha y en 10 o 15 minutos están hechas", sostuvo Petersen, ofuscado.

Ian, el competidor que entregó su plato visiblemente crudo, se lamentó y admitió estar muy enojado por no haber llegado a tiempo. "Me confié, me distraje, no sé qué pasó", se justificó ante el panel.

Las hamburguesas, que estaban cubiertas de papas crocantes, no fueron siquiera probadas.