El gran premio de la cocina: un error de Petersen complicó a una participante

El integrante del jurado se expresó mal y confundió a todo el programa. Fuente: LA NACION

Este miércoles, el menú que tuvieron que preparar los participantes del concurso de cocina de eltrece fue a base de arroz . La competencia se vuelve cada vez más compleja y específica, y este ingrediente clave fue el protagonista de todos los platos del día.

El parrillero Christian Petersen , la cocinera Felicitas Pizarro y el pastelero Mauricio Asta ya presenciaron numerosos errores de los equipos rojo y verde en la manipulación de este cereal, por lo que decidieron que debían reivindicarse sirviendo un buen arroz a punto.

Si bien el nivel de los cocineros es alto -son exparticipantes que volvieron al programa por la revancha-, solo cuatro de los ocho concursantes pudieron entregar un arroz digno ; y, de esos cuatro, únicamente dos recibieron halagos del jurado.

El plato de Maia era un poke bowl de arroz con seis tópicos variados. Fuente: LA NACION

En la preparación de los platos, los nervios y el apuro siempre juegan un papel. Durante la devolución del poke bowl que le tocó presentar al equipo rojo, un episodio confuso puso en jaque a Maia , la cocinera.

La combinación de pescado, kale, ananá grillado y otros ingredientes era prometedora para el jurado. Sin embargo, en el momento de puntuar lo más importante, que era el arroz, Petersen soltó: "Los sabores están muy bien, pero el punto del arroz, el detalle y el asunto del día de hoy que había que pasar, está pasado".

En este momento, la participante le agradeció muy contenta, pero en su evaluación, el parrillero se había equivocado al elegir las palabras . "¿Está pasado el arroz o está a punto y pasada la prueba?", preguntó, sin entender mucho, su colega Pizarro .

"No, no, está pasado el arroz . El detalle que había que lograr no está logrado . Y ya sabemos que los detalles son muy importantes, ¿no Zampini?", respondió, pícaro, Petersen . Pero no fue tan gracioso: la confusión le costó al equipo rojo varios puntos al final del episodio.