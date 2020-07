Jakub denunció maltrato y fraude el lunes pasado pero este martes pidió perdón. Fuente: LA NACION

7 de julio de 2020 • 19:58

El concurso de cocina de eltrece transita sus primeras semanas de la octava temporada y la competencia se vuelve cada vez más feroz. Egos, enrosques, votaciones y peleas entre los y las participantes emergen en El gran premio de la cocina .

Tanto el equipo rojo como el verde están integrados por concursantes que ya participaron de la competencia en temporadas anteriores y eso se nota. La confianza que hay con el jurado, los tiempos y los nervios, si bien suceden, no son los mismos que los de los principiantes.

En ese contexto y a medida que se acerca la final, suceden cosas antes del programa, durante y después. El pasado lunes, por ejemplo, Jakub , integrante del equipo rojo, denunció al aire que había sido maltratado por un compañero y que habían sucedido llamados para boicotear su eliminación del concurso.

Al finalizar el programa, la conductora Carina Zampini le pidió que dijera quiénes lo habían violentado y por qué se sentía mal, pero él no quiso responder. Este martes, Jabub volvió a integrar su equipo y tuvo que volver a cocinar y a enfrentarse a las preguntas de la incisiva conductora.

Durante los primeros minutos del programa, la conductora Carina Zampini le pidió al participante del equipo rojo que explique lo sucedido. Fuente: LA NACION

Así que durante los primeros minutos del programa, el participante hizo un breve descargo. "Yo quiero pedir disculpas al equipo verde y a mi equipo, tuve un choque emocional que la verdad que no debería suceder", comenzó Jakub .

"Sé que vinimos a cocinar y no a pelearnos. Hoy es un nuevo día. Yo volví al concurso para cocinar para mi gente de Instagram que tengo como 40 personas que me apoyan y con la que cocinamos en vivo todos los días. No quiero entrar a ninguna pelea", explicó al aire el concursante.

"Me tomo las cosas siempre muy personales, acá pasa cualquier cosa con alguno de mis compañeros y me siento juzgado y lo tomo personal. Y nada que ver. Un plato mal hecho es un plato mal hecho y ya, no lo voy a tomar personal. Desde hoy voy a cocinar con buena onda", finalizó el polémico participante.