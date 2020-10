El jurado, uno de los más exigentes del programa culinario, regañó a Tute y Gustavo por dejar la cocina sucia Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 09:23

Christian Petersen es jurado en El gran premio de la cocina y se caracteriza por ser exigente con los platos y con la higiene de los espacios y de los cocineros. Este miércoles, durante el programa conducido por Carina Zampini, el parrillero estrella volvió a retar a los participantes por su desprolijidad.

Mientras pasaba por las cocinas para aconsejar a los cocineros, Petersen notó algo que lo enojó. "Juan, ¿vos sabés quién hizo salsa de tomate y quién dejó esa fritura de tomate ahí? Después me decís porque le vamos a bajar un punto", dijo, con seriedad.

Petersen se mostró indignado: "Pasen un trapo, muchachos" Crédito: eltrece

Juan Marconi, coconductor del ciclo, no dudó en mandar al frente a los participantes: "Te voy a decir ahora: Tute y Gustavo". Petersen se mostró indignado: "No pueden dejar la cocina de esta forma". Marconi quiso agregar a un tercer culpable: "Lo pondría a Julián pero estuvo trabajando allá".

Ante la mención, Julián no tardó en responder: "Yo no usé tomate". El conductor le respondió terminante: "Dije 'lo metería', escuchá, defensivo, tranquilo". El jurado siguió con su reproche: "Lo voy a hablar con la presidenta (Felicitas Pizarro)". Marconi acotó: "No te gusta esto".

A continuación, Petersen fue más contundente con su reto: "No, la verdad que no. Cómo termina uno de cocinar es cómo cocinó. Debería ser un hábito que uno limpia y presenta; si no, cuando vuelven de la devolución ven su cocina, pasan un trapo y se sientan". El conductor echó leña al fuego: "Te recuerdo que ya has bajado puntos por esto".

Para finalizar, el chef señaló: "Me guiña el ojo Tute. Por más que me guiñes el ojo.". Y agregó, tajante: "Pasen el trapo, muchachos".