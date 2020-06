Alfredo y Tute disfrutan mucho del programa pero admiten que en esta instancia de la competencia, descansar les resulta imposible. Fuente: LA NACION

El programa de gastronomía de eltrece , El gran premio de la cocina , está en su recta final y la tensión se siente en el aire. Esta semana los dos finalistas se disputan el trono y las corridas, errores y preocupación sobran en cada plato.

Desde que Tute y Alfredo comenzaron este martes esta etapa de El gran premio de la cocina , las cosas salieron muy mal para los dos. Platos crudos, enojos y angustia en varias jornadas que quedarán para el olvido.

El tema es que los participantes, que recorrieron un largo camino para llegar hasta esta instancia, no se olvidan de horrores cometidos en cada preparación, son perfeccionistas. Tanto que los dos, confesaron este miércoles, tienen pesadillas y dificultad a la hora de conciliar el sueño.

Nuevamente uno de los platos de Alfredo salió crudo y luego él confesó que sueña con el punto de la carne que suele ser su gran falla. Fuente: LA NACION

"Soñé que tenía que hacer una bandeja llena de buñelos y no me salía", sostuvo Tute en la degustación de su primer plato del día.

Por su parte, Alfredo, que esta semana entregó un bife de chorizo completamente crudo, aún no se olvida del traspié y comentó que, además de estar obsesionado con el punto de la carne, no puede dormir de noche. "Me levanto a las cinco de la mañana, duermo mal, sueño con carne cruda. Tengo una contractura, necesito un masajista, por favor producción", sostuvo irónico e hizo reír a todos en el piso.

Para cerrar el tema, la conductora, Carina Zampini le respondió: "Bueno, lo del masajista no sé, pero si ponés el cuello abajo de agua muy caliente en la ducha, te mejora". Nuevamente, tanto el jurado como los participantes, rieron distendidos.