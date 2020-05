La prueba del día era "Comida casera" y Belén, la eliminada, tuvo que cocinar pollo relleno que no colmó las expectativas de los jueces. Fuente: LA NACION

Este viernes durante el exitoso programa de El gran premio de la cocina sucedió una de las eliminaciones más esperadas. De los cinco participantes, sólo cuatro pasaron al cuadrangular que comenzará el lunes que viene y fue Belén , o más conocida como Chula , la que abandonó uno de los ciclos más vistos de esta cuarentena .

La consigna fue "Comida casera" y los cocineros tuvieron que demostrar en solo 45 minutos que son los mejores a la hora de armar un plato rico, nutritivo y bien familiar.

Pollo relleno, tortitas de arvejas y ñoquis fueron tres de las opciones que degustaron los jueces con salsas riquísimas pero frías, papas suflé perfectas y ñoquis que dejaron mucho que desear.

Desde las redes sociales señalaban a Belén como la preferida de los jueces, pero al parecer esa preferencia, no fue suficiente.

A Belén, la eliminada que necesitaba 22 puntos o más para quedarse y sólo obtuvo 17, le tocó el pollo relleno. Cebolla, jamón, queso y morrones, fueron los elementos que eligió, la salsa era de puerros y decidió, a su vez, presentar su plato en fetas, como si el ave fuera un matambre.

En esta ocasión, compitió con Erica , que se autodenomina la "reina" de la comida casera y fue, para los jueces, un acierto. Así que Belén no pudo contra ella. El pollo estaba crudo, las papas eran muy chiquitas y el relleno era demasiado "tosco".

Tanto Christian Petersen como Felicitas PIzarro coincidieron en que su plato no colmó las expectativas y su puntaje, aunque por parte de Mauricio Asta fue más alto (le puso un 7 y el resto sólo 5), no le alcanzó.

El momento en el que la jurado Felicitas encuentra un pedazo de pollo crudo, ítem que le jugó en contra a Belén y la eliminó del certamen. Fuente: LA NACION

En la despedida, la conductora Carina Zampini sostuvo emocionada: "Fue un placer haberte conocido, siempre te mostraste como una buena compañera y te sobrepusiste a la mala racha, estuviste a punto de irte, cambiaste tu energía y demostraste que sos una muy buena cocinera".

"Me llevo un gran aprendizaje, es una super experiencia. Fue como tener ya una carrera acelerada de cocina. Todos los errores y aciertos que cometí, no me los olvido más. Gracias a todos, fue un honor para mi", indicó Belén.

Antes del saludo final, la competidora, que además de cocinera es bailarina de carnaval, los invitó a todos a asistir a la provincia de Entre Ríos . "Quiero decir algo, los espero en el Carnaval de Gualeguaychú así bailamos juntos", sostuvo y se retiró bailando.