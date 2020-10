El jurado de El gran premio de la cocina le puso un apodo a Matías que sorprendió a todos Crédito: eltrece

13 de octubre de 2020 • 10:54

Este lunes, en el concurso culinario conducido por Carina Zampini, el jurado conformado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, que se destaca por su seriedad y exigencia, admitió que le puso un apodo especial a uno de los participantes, Matías.

La conductora, en el medio de la devolución de un plato de pastel de cangrejo, le dijo al concursante: "Sos el único cocinero que se ve que hace un par de semanas se desentendió del contexto y se concentró en la cocina". Matías le respondió que era "la idea".

Zampini continuó con la apreciación sobre el cocinero: "Que no quiere decir que no te diviertas, simplemente para que las cosas salgan bien preferís estar enfocado". Por su parte, Matías le dio la razón: "Exactamente, no me quiero desconcentrar del objetivo".

Entonces, Petersen contó algo inesperado: "¿Sabés cómo le decimos en el jurado a Matías? El Terminator de El gran premio de la cocina". Se rieron en el estudio y el participante se mostró de acuerdo con el apodo: "Está bueno, debería tener un ojito mocho".

Petersen agregó, entre risas: "Hasta la vista, baby". Luego le dijo que su plato era perfecto y, en un remate humorístico, lo volvió a llamar Terminator.