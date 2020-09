El jurado de El gran premio de la cocina cantó Parole Parole inspirado en un plato italiano que lo conquistó y se olvidó parte de la letra Crédito: eltrece

El último programa del reality culinario de eltrece fue un "martes a la carta" y los participantes debieron lucirse con platos del estilo de una trattoria italiana. Los jurados Felicitas Pizarro, Mauricio Asta y Christian Petersen probaron diferentes preparaciones y el pastelero se mostró muy a gusto con lo que le tocó degustar.

El plato en cuestión fueron unos panzerottis, una especie de empanadas fritas hechas con harina leudante y rellenas con tomate, muzzarella y orégano, acompañadas con un pesto de rúcula y castañas de cajú. "Pruebo esta comida italiana y tengo así como una canción para cantar, ¿puedo Cari?", preguntó a la conductora, Carina Zampini.

Entonces, Asta comenzó a cantar "Parole parole", el tema popularizado por Dalida y Alain Delon. "No me acuerdo la letra", dijo el pastelero, mientras Zampini le mostraba un anotador con un machete de la canción. De todos modos, el pastelero logró cantar el estribillo del tema, que tiene las palabras del título.

"Me piace questa cancionetta", gritó Asta al finalizar su interpretación. "No sé para qué se anota la letra si no la llega a leer", le dijo, entre risas, Zampini. El pastelero suele cantar canciones en El gran premio de la cocina, inspirado en los platos que más lo sorprenden.