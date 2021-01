El gran premio de la cocina: motoquera y agricultora, la otra cara de Erica

Erica le reveló ayer a Carina Zampini su "lado B" Crédito: eltrece

22 de enero de 2021 • 10:39

La etapa individual de El gran premio de la cocina (eltrece) es el momento para conocer en profundidad a los participantes del programa. Este jueves, Erica habló de sus amores frente a Carina Zampini y sorprendió a todos.

Mientras los demás cocineros corrían por sus entregas, Zampini interrogó a Erica por su vida privada. Antes de las preguntas, pasaron un video en el que la participante explicó que uno de los amores que comparte con su pareja es el motociclismo. En las imágenes, se la podía ver con una moto de gran porte. "Disfrutar el viaje no es sólo llegar al destino, es todo el trayecto", aseguró Erica.

Luego la participante contó sobre su otro amor: "Otro de mis hobbies de hace un par de años es la agricultura urbana. Yo tengo la huerta y me encanta, me levanto todos los días por reloj a regar a las 8 de la mañana. Parte del placer que te da es poder cosechar y encima cocinar".

A continuación, habló de lo que significa para ella la cocina: "Me volví loca con el mundo gastronómico porque no lo veo como solo la comida, 'qué rico', que lo cocino, que me divierte, si no que lo veo realmente como un arte. Me considero una artista, hacer no solo que sea rico, sino que sea lindo y que lo pueda disfrutar otra persona".

Zampini se mostró sorprendida por la vida de Erica. "Cuántas cosas, cuántos matices, cuántos colores hay en la paleta de Erica: el motociclismo, la huerta, la cocina, el dibujo te gusta también y sos mamá de Azul", expresó la conductora. "Tiene 21 años, nos criamos casi juntas", agregó Erica. La participante contó que ser madre tan joven fue complicado, pero que tuvo el apoyo de su familia.

Para cerrar, Zampini la felicitó, le dijo que era "un regalo" haber sido madre joven y la definió como una "luchadora".