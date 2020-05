El desafío era "Comida casera" y a Luis y Alfredo les tocó unos difíciles ñoquis de sémola. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2020 • 18:05

Este viernes el programa El premio de la cocina estuvo intenso, con una eliminación y mucho ritmo, bajo la categoría de "Comida casera" , todos los participantes tuvieron que hacer distintos platos que simulen haber sido hechos en el hogar.

Pollo relleno con salsa de puerros, tortitas de arvejas y ñoquis de sémola fueron los desafíos y este último plato, un dolor de cabeza para Alfredo y para Luis .

Los dos cocineros compitieron y tuvieron que realizar unos ricos ñoquis caseros de sémola con una salsa aparte. La primera dificultad y, tal vez, la más compleja, fue que ninguno de los dos participantes había realizado alguna vez este tipo de platos.

Los ñoquis de Alfredo tenían una forma muy plana, estaban algo crudos y la salsa era demasiado grasosa. Fuente: LA NACION

A raíz de la inexpertis, tanto Alfredo como Luis fallaron estrepitosamente con la forma y la consistencia de los ñoquis. Planos, sin forma y poco cocidos, el jurado coincidió por unanimidad, que ninguno de los dos había acertado en la cocción.

Alfredo, además, falló con las salsas. Los tres platos llegaron fríos y ese error, en una instancia del certamen tan cercana a la final, no se dejó pasar. "Esto parece polenta y no ñoquis. Mis expectativas no las cumple. Recibí unos ñoquis desarmados, dos salsas que no combinan y encima están frías", expresó el parrillero Christian Petersen.

"El punto de textura tiene que ver con que no lo hiciste nunca. A mí el pesto no me disgusta, le suma, pero la salsa es muy grasa y está fría. A esta instancia del programa, no está bueno", comentó por su parte Mauricio Asta .

Los ñoquis de sémola de Luis no tenían una buena forma tampoco y la salsa estaba rugosa. Fuente: LA NACION

El plato de Luis tampoco fue la excepción. "No voy a hablar mal de este plato porque me hace acordar a mi abuela. Ningún nieto quería ir a a casa de mi abuela porque cocinaba muy mal", comentó irónico Petersen .

"Los sabores de tu salsa están buenos, pero los ñoquis no están bien hechos", sostuvo Felicitas Pizarro y agregó: "La salsa es mucho más que unir cosas, cocinarlas y ponerlas arriba de un plato".

Aún así, los dos participantes continúan en El gran premio de la cocina , ya que quien tuvo que irse fue Chula , quien sólo obtuvo 17 puntos por un pollo relleno que estaba crudo y fue su pase fuera del certamen.