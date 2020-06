El parrillero Christian Petersen volvió a no estar de acuerdo con el pastelero y esta vez los separó el punto de un risotto. Fuente: LA NACION

El concurso de cocina de eltrece transita su octava temporada y el equipo rojo y verde se disputan el puesto a la esperada final. Los quince participantes se enfrentan a diario a desafíos culinarios para conquistar al jurado que decidirá al ganador o ganadora.

Este martes regional estuvo dedicado a los sabores de la provincia de Tierra del fuego con las pastas de pescado y el risotto de hongos como platos protagonistas.

La dificultad era extrema ya que, según el parrillero e integrante del jurado Christian Petersen , los sabores y los elementos con los que los cocineros contaban para trabajar eran muy delicados.

Los dos participantes esperaban ansiosos la degustación. El equipo verde presentó un risotto algo crudo y el rojo, algo "pasado". Fuente: LA NACION

En el momento en el que los dos equipos tuvieron que presentar el risotto de hongos, la devolución para Ema no fue la que él esperaba y su enojo se notó al aire. Si bien para Petersen el arroz estaba algo duro, su punto era el justo y para Felicitas Pizarro también. "El punto está al dente, te lo voy a perdonar porque sé que tienen a un italiano en su equipo, porque está bien tanto, bien duro", sostuvo el jurado.

El tema es que, para el pastelero Mauricio Asta , los granos no estaban "al dente" sino más bien crudos. "En mi opinión, para mi gusto le faltó no un punto sino varios. Tu risotto está desgranado, no se puede separar bien el arroz y le pusiste poca verdura", indicó.

Mauricio Asta cansado de la resistencia de los participantes ante sus críticas. Fuente: LA NACION

Cuando Ema recibió esa devolución no estuvo de acuerdo: "Me parece un poco contradictorio que para Petersen esté bien y para vos esté crudo". Al segundo, la conductora Carina Zampini intervino: "Esto es muy habitual porque son personas con percepciones distintas. Por eso son tres, sino habría uno solo que de una sola devolución".

Asta, ya cansado de la no aceptación de las devoluciones por parte de los participantes, indicó: "Hay un punto de subjetividad y eso hay que entenderlo. Que el arroz no está cocido lo encontramos los tres, para mi gusto, está excedido en dureza".