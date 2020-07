El gran premio de la cocina: el papelón del tano con unos canelones destruidos

La consigna eran canelones pero el participante italiano entregó cualquier otra cosa. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 14:54

Este miércoles fue día de platos clásicos en El gran premio de la cocina . El concurso de eltrece se encuentra en su octava temporada y a diario las dificultades a la hora de cocinar se superan.

El equipo verde y el equipo rojo tuvieron que preparar cuatro típicos platos y hacer honor a sus sabores para encandilar al jurado. Jurado que está cada día más crítico y exigente ya que las instancias de definiciones están cada vez más cerca.

Y si bien todos los participantes del equipo rojo y el equipo verde ya estuvieron en el concurso y buscan la revancha, el aprendizaje sucede a diario en cada programa. Los errores, las corridas y los nervios, sirven luego para recapitular y no volver a cometer los mismos errores.

El participante, frustrado por la entrega de sus canelones. Fuente: LA NACION

Eso sucede en general, porque no a todos los participantes les pasa. De hecho, hay un cocinero en particular, integrante del equipo verde, que ya tuvo muchos problemas por su testarudez a la hora de realizar las preparaciones.

El tano , se enfrentó varias veces al jurado por negarse a hacer bien sus platos. Sobre todo y particularmente cuando lo que cocina son pastas ya que, según él, es un experto y sabe más que, inclusive, Christian Petersen , Felicitas Pizarro y Mauricio Asta .

En este caso, debía preparar unos buenos canelones de verdura y cuando llegó el momento de la degustación, aunque tenían el sabor, no tenían la clásica forma y eso molestó mucho al jurado.

Este era el plato del equipo verde que fue duramente criticado por el jurado. Fuente: LA NACION

"Tano, ¿qué entendés vos por canelón? ¿Es cilíndrico y con un relleno adentro?", preguntó irónico Petersen. "Los cerré para que no se vaya el relleno", respondió el participante evadiendo el sarcasmo del parrillero.

"Mirá, acá veo más una lasaña. Hay dos cosas fantásticas en este plato, el relleno es perfecto. Me encanta. Ahora, en Argentina, en Nápoles, Milán, Roma, New York, Rosario, Santa Fe, esto no es un canelón, esto es un papelón y vos lo sabés", agregó tajante el integrante del jurado.

Y si bien "El tano" aceptó que tuvo inconvenientes con la preparación, Petersen insistió con su terquedad y le dijo: "Te invito a que te saques el capricho ese que tenés. Dale flaco, es un canelón. Son platos con historias, esto historia no hace, la verdad".