El gran premio de la cocina: un participante deslumbró a todos con su canto

Santiago, uno de los participantes de El gran premio de la cocina, cantó un tema de Los Piojos y sorprendió con su talento Crédito: eltrece

23 de octubre de 2020

Durante la última emisión de El gran premio de la cocina (eltrece) se pudo conocer otro costado de dos participantes del certamen, Santiago y Gustavo, que además de cocinar, son apasionados de la música. Carina Zampini, la conductora del programa, se mostró gratamente sorprendida por los nuevos talentos que mostraron los concursantes.

Hacia el final de la emisión de este jueves, antes de leer los puntajes del día y luego de una buena devolución por parte del jurado conformado por Felicitas Pizarro, Mauricio Asta y Christian Petersen, Zampini se dirigió a Santiago: "Buen jueves dulce, buenas devoluciones tuvimos. Estás contento". Santiago le dio la razón.

"Entonces, imagino que tenés ganas de cantar: me dijeron que cantás muy bien", lanzó la conductora. "Gustavo tiene encima la armónica, dijo que te va a acompañar", señaló, con una sonrisa en la cara. "Está todo armado", advirtió Juan Marconi, el coconductor del ciclo.

Gustavo acompañó a Santiago con la armónica en la interpretación de "Tan solo" Crédito: eltrece

"Lo veo en las redes y canta bien", explicó Gustavo. "Sí, está todo armado, viste que Gustavo teje por debajo", respondió con ironía Zampini. Por su parte, Santiago propuso que cantaran los dos juntos.

A continuación, Gustavo empezó a tocar los primeros acordes de "Tan solo", canción de la banda Los Piojos. "Quizás no sea el vino, quizás, quizás no sea el postre, quizás no sea, no sea nada", entonó, con un poco de falsete, Santiago. Todos en el estudio aplaudieron al ritmo de la canción.

"Bravo", gritó Zampini. "Muy bien", sentenció Marconi. "No puedo creer que después de tanto tiempo y gracias a Gustavo nos enteramos de que Santiago canta, no solo canta, canta bien y se animó a cantar en público, eso me parece sorprendente", agregó, extasiada la conductora. Marconi le recordó que si no hubiera tenido una buena perfomance en la cocina durante la jornada "no cantaba nada".