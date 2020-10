Este jueves, Carina Zampini anunció que Tute, uno de los participantes del concurso de cocina, tuvo fiebre y fue aislado hasta tener los resultados de su hisopado. Momentáneamente, fue reemplazado por Peque, que había sido eliminado Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2020 • 09:28

En los últimos días, el coronavirus viene dando vueltas por los estudios de los programas de cocina y El gran premio de la cocinano está exento. Este jueves, la conductora del ciclo, Carina Zampini, explicó que entre los participantes había una sospecha de caso positivo de Covid-19 y que el cocinero afectado fue reemplazado por precaución.

Peque, que había sido eliminado del certamen, apareció nuevamente en el estudio y causó la sorpresa de todos. Zampini lo recibió contenta: "Está el Peque de nuevo con nosotros. Hola Peque, ¿cómo estas? Nos extrañaba y volvió". El participante, que también se mostró feliz, respondió: "En El gran premio de la cocina puede pasar cualquier cosa".

A continuación, la conductora despejó las dudas sobre el inesperado regreso: "No está Tute presente porque tenía una líneas de fiebre y, por precaución, se fue a hacer el hisopado pertinente. Por supuesto, si da negativo, mañana ya se reincorpora", explicó, y agregó: "Peque, que nos extrañaba un montón, se vino y dijo 'me pongo la camiseta de El gran premio, de Tute' y viene a defender su lugar".

Juan Marconi, coconductor del programa, manifestó: "Los puntos que sume Peque son de Tute". Luego, Zampini le consultó a Peque si había hablado con Tute. El cocinero respondió: "Sí, estaba tranquilo. Me dijo 'divertite, total estoy anteúltimo, no peleo por la inmunidad y no me puedo ir, así que pasala bien'".

Para cerrar, Peque contó que su compañero lo incentivó a que "hiciera mucho lío". La conductora le respondió que tenía que "dejar una buena imagen" y Marconi advirtió que se había ido el viernes "llorando" para volver unos días después "como si nada".

Unos meses atrás, en el programa ya hubo sospecha de coronavirus, pero en el jurado. En su momento, tuvieron que suspender las grabaciones hasta obtener los resultados.