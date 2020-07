El gran premio de la cocina: una participante se "perforó" el dedo con caramelo

Ana preparaba unas tarteletas cuando se quemó con caramelo caliente y tuvo que ser atendida por una médica. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2020 • 14:17

El gran premio de la cocina transita su octava temporada y ya los participantes se encuentran con un nivel de exigencia que aumenta jornada a jornada.

Este jueves dulce, tanto el equipo rojo como el equipo verde tuvieron que realizar cupcakes con decoración de flores , una réplica de torta de frutillas , panqueques de manzana y tarteletas de chocolate .

Si bien en El gran premio son muchas las dificultades, cuando lo que hay que preparar son platos dulces, todo se complica aún más. La pastelería, según define el jurado, es muchísimo más compleja y debe ser muy exacta a la hora de su elaboración porque, cualquier error, no tiene vuelta atrás.

Todo esto los participantes lo saben y manejan los ingredientes con mucha cautela. Aunque no siempre, porque este jueves, en una de las entregas, todo lo que podía salir mal, salió mal.

Apenas apoyó Ian los platos en la zona de degustación, una de las tarteletas cayó directa al piso. Fuente: LA NACION

A Ian del equipo verde se le cayó al piso una de las seis tarteletas cuando apoyaba los platos en la zona de degustación y minutos antes, Ana del equipo rojo, se accidentó al manipular caramelo.

Si bien en el momento en el que sucedió la quemadura ella siguió adelante porque estaba a minutos de entregar, cuando estuvo frente al jurado no pudo aguantar el dolor y tuvo que salir del aire a ser asistida por un médico.

Ana, con cara de dolor por su quemadura, tuvo que salir del estudio para ser atendida. Fuente: LA NACION

Cuando volvió, indicó muy preocupada: "Me perforé un dedo con el caramelo. Me duele mucho". Al instante, recibió la crítica del jurado ya que el sabor a naranja que debían tener las tarteletas, no era el correcto.

"Sí. Lo sé, el tema es que cuando me quemé quedé sin una mano y no pude manejarme bien en la cocina", se justificó la participante.