Christian Petersen, chef y jurado de El gran premio de la cocina, se caracteriza por tener momentos de sinceridad total a la hora de las devoluciones de los platos de los participantes. Este jueves, el chef especialista en carnes asadas destrozó la preparación de Julián, uno de los cocineros del programa, y Carina Zampini, la conductora, lo retó.

Julián presentó unas berlinesas rellenas de dulce de leche y de crema pastelera que resultaron apelmazadas, cuando la textura de esta masa suele ser más esponjosa. Petersen cortó una de las berlinesas y, sin probarlas, empezó a dar su devolución: "Te quedó como un muffin frito, ¿lo ves? ¿Estás de acuerdo conmigo?".

Y agregó de forma tajante: "Cuando uno va a pecar y se va a comer unas bolas de fraile es porque lo tientan. A mí no me tientan nada y no las voy a probar. Le tengo que pedir a la producción que me traiga otro vaso de agua. Vengo con los alfajores de Peque, los conitos de los muchachos que estaban ásperos, algo secos. Si como esto mañana no vengo, Cari. Cuídenme".

A continuación, Zampini lo cortó en seco y le recordó cuál es su responsabilidad: "Petersen, a ver, vamos a poner las cosas en claro: usted tiene que probar todo lo que traen los cocineros para poner un puntaje, excepto que haya algo crudo o que esté en mal estado y no es el caso. Entonces, tiene que probarlo porque después tiene que poner un puntaje".

El chef tomó su anotador y dijo, en tono irónico: "Voy a leer el contrato". El participante le pidió que "al menos" probara la crema pastelera. "Apelmazado dice que tengo que probarlo", replicó en broma el jurado. "Ya le vamos a tramitar otro vasito de agua", le aseguró Zampini.

Finalmente, Petersen probó una de las berlinesas y no pudo ocultar su reprobación. En chiste, se dio vuelta e hizo un gesto de "vomitar". Cerró su devolución con una frase demoledora: "El monumento a la antibola de fraile".