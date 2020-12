Christian Petersen advirtió en el reality culinario una discusión entre dos participantes que no se vio en cámara y la reflotó en medio de una devolución Crédito: eltrece

Desde que comenzó la décima temporada de El gran premio de la cocina, el equipo rojo perdió todas las semanas. Por esa razón, varios de sus participantes fueron eliminados. Los compañeros, sometidos a una fuerte presión, suelen discutir por los platos y este miércoles no fue la excepción. Marcela y José tuvieron un intercambio de ideas y el jurado Christian Petersen los escuchó atentamente.

Los participantes tenían que entregar en 70 minutos un ojo de bife braseado con papas rotas. La consigna del día fue que las preparaciones se destacaran por su presentación. José, mientras cocinaba, le contó a Juan Marconi, el conductor del programa, que había un cortocircuito con su equipo: "Tenemos una diferencia de criterio, ellos dicen que tiene que ser más rústico y yo escuché al jurado que dijo que tiene que estar más decorado".

A la hora de la devolución, Petersen reflotó la discusión. Marcela era la representante del equipo rojo que debía oír a los jurados en la zona de degustación. "Recién hubo un entredicho entre Marcela y el capitán, ¿puede ser o no?", preguntó el parrillero. "No, era sobre la decoración del plato. Entredicho no, yo digo lo que pienso y él dice lo que piensa", respondió con seriedad la cocinera.

"¿Y qué pensaba Marcela?", repreguntó cordialmente el chef. "Yo no le quería agregar los tomates, lo quería más rústico", explicó la participante. "Yo pensé que discutían sobre la consigna que decía bife braseado sobre una papa rota. Está al costado de la papa rota", aseguró el jurado, mientras la cámara enfocaba el plato.

La conductora Carina Zampini interrumpió para indicar que iban al corte. Al volver, Petersen retomó el tema: "Marcela, se ve muy lindo, muy rico, la presentación me gustó y ¿cuál era el entredicho con Pepe?".

Marcela aseguró que no era una persona "dócil" Crédito: eltrece

La cocinera le respondió que era sobre "dónde poner la papa". Luego, agregó que José "quería que la papa estuviera al costado", que ella quería que "estuviera sobre la salsa romesco" y que, al final, "se hizo lo que quería el capitán".

Petersen aclaró que la postura de ella tampoco "cambiaba tanto" el resultado. "En un día donde la consigna era 'bien presentado', ameritaba el debate de si iba a quedar mejor de una forma u otra", sumó Zampini.

"Sí, la verdad que esas discusiones en el equipo para hacer las cosas mejor están buenas. Me gusta además que haya acatado las órdenes, no se la ve una mujer tan dócil", expresó Petersen, que puso cara pícara. Finalmente, Marcela se río y le dio la razón.