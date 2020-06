La conductora se puso colorada al hacerle un chiste picante al jurado Christian Petersen. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2020 • 17:32

En esta nueva temporada de El gran premio de la cocina el equipo rojo y el equipo verde, integrado por participantes que ya pasaron por la competencia, buscan una digna revancha y los $400.000 del premio .

El jurado, integrado por Christian Petersen , Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, se acomoda, deleita y enoja con cada degustación. Este miércoles, el menú era invernal así que los participantes tuvieron que preparar polenta , guiso , sopa y niños envueltos .

Y si bien hay mucho estrés y nervios porque el concurso se pone cada día más y más exigente, también hay momentos de distracción. De hecho, cada devolución a los participantes trae consigo alguna perlita.

Luego de escuchar el chiste, Petersen eligió no decir nada pero reírse cómplice con Zampini. Fuente: LA NACION

En este caso, volvió a suceder algo que, si bien fue desterrado por el mismo Petersen, es indisimulable: el magnetismo que mantiene con la conductora Carina Zampini .

Mientras realizaban la degustación del estofado de Ana, del equipo rojo y debatían acerca de la edad del integrante del jurado, la participante le preguntó a Zampini: "A ver, Carina, ¿qué te dice Petersen cuando están a solas?", refiriéndose a si charla o no charla de su edad en la intimidad.

En ese momento, Zampini, que no dio muchas vueltas, dijo: "La verdad es que no habla mucho cuando estamos a solas". Al segundo se río, se puso nerviosa y se tapó la cara con mucha vergüenza. "Es un chiste, es un chiste, no me quiero meter en líos, Ana", indicó haciendo referencia así al compromiso que Petersen tiene con una joven cocinera de 25 años .