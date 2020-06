El jurado debatió con mucho énfasis qué especialidad es mejor. Fuente: LA NACION

El gran premio de la cocina está en su recta final. Esta semana, Alfredo y Tute se disputan los 400.000 pesos que otorgará el programa a quién pueda encandilar al jurado con los mejores platos.

Cuatro son las preparaciones que cada uno de los participantes debe realizar y en esta jornada fue Christian Petersen quien eligió el menú: smorrebrod de salmón y huevos revueltos , un bife desgranado llamado hakkebof , ravioles caprese y cordero para el final.

Pero mientras los cocineros se esmeraban por alcanzar los objetivos, en la mesa del jurado debatían a chispazos la importancia de dos sectores del arte culinario. Por un lado, el pastelero Mauricio Asta y, por el otro, Petersen.

Desde hace ya varios programas los especialistas se pelean , un poco en chiste y un poco en serio, respecto de cuál de sus habilidades es la mejor a la hora de cocinar. Petersen, que fue quien eligió los platos del día, lanzó el primero comentario al aire: "Mauricio ya lo admitió. ¿Qué hace un cocinero cuando le va mal? Se pasa a pastelería".

Para defenderse, Asta sostuvo: "En mi segunda clase de cocina, cuando me dieron un pollo para deshuesar, me pareció algo muy horrible. Por eso soy pastelero". "¿Horrible o difícil?", le preguntó Petersen. "Difícil no, señor, soy un cirujano. Sabés cómo te corto el pollo. Horrible, desagradable", refutó.

En ese momento, la conductora Carina Zampini intervino preguntándole a la tercera participante del jurado, la cocinera Felicita Pizzaro, quien indicó para desempatar el debate: "Yo estoy siempre con Petersen pero Mauri me tira también. Yo creo que tanto la cocina como la pastelería tienen lo suyo y para destacarse tienen que ser el mejor pastelero o cocinero. Es cierto que en la cocina se puede chamuyar más. En la pastelería se requiere de más exactitud y técnica".