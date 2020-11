Santiago recibió un comodín "negativo" por parte de Matías que le robó tiempo. Además, tuvo malas devoluciones del jurado. En las redes, los fanáticos del programa aseguran que buscan perjudicarlo especialmente Crédito: eltrece

Este jueves en El gran premio de la cocina (eltrece), Matías, el participante que ganó la etapa individual, tuvo que elegir un comodín para beneficiar o perjudicar a un compañero. Optó por el que quita minutos a uno de los cocineros y lo aplicó a Santiago, uno de los concursantes con más éxito en el reality. La decisión hizo estallar a los fanáticos del ciclo en las redes sociales.

Santiago tuvo que preparar mini pakoras, un receta oriental de verduras rebozadas con harina de garbanzo. Contó con dos minutos menos por el comodín, pero además no tuvo buenas devoluciones de los jurados ya que presentó las pakoras en platos y no en una fuente como indicaba la consigna.

"Yo creo, Santi, que tomaste una decisión desafortunada. Quizás me hubiera imaginado más una bandeja minimalista, una linda presentación como si fuese un evento, con las mini pakoras más prolijas, y cumplías con la norma que dice 'una fuente'. Porque acá veo tres platos y la presidenta me mira como diciendo 'no, no es una fuente'", sentenció el chef y jurado Christian Petersen.

Y agregó: "Te faltó un poquito más de harina de garbanzos. A la verdura le falta un poco de cocción, muy rica la salsa".

Felicitas Pizarro, presidenta del jurado, también se mostró disconforme: "La consigna siempre prevalece, porque si Tute (otro participante) cumple con la consigna y vos no, ya estás en desventaja. Después, podemos ver que, si hay nueve, tampoco me parece que sea mal para una fuente, depende cómo uno las presente. A mí, por el contrario de lo que dice Chris, me gustan, me parece que está buena la proporción de masa y se siente el coliflor, la salsa le queda muy bien. Es un gran plato, me da pena que no hayas llegado como lo pedimos, porque ahí sí vamos a tener que ajustar".

Luego, Mauricio Asta, pastelero y jurado, también dio su parecer: "Yo también quiero halagar la salsa. Es algo que a mí me gusta mucho de los platos de este estilo frío. Ahora, en la pakora, también siento que le faltó un poquito de cocción. No sé por qué no la cubriste toda, solamente la parte de la flor".

En la cuenta de Instagram oficial del programa, los espectadores no tardaron en dejar sus mensajes en defensa de Santiago: "¡Lo quieren bajar a Santiago! ¡Son tan obvios!, expresó una fanática. "Matías le tiene un miedo a Santi, primero porque es mejor persona y segundo porque cocina mejor", escribió otro usuario.

"Lo quieren sacar a Santiago del concurso, me muero si pasa eso, quieren favorecer a Tute claramente", aseguró otro seguidor. "El trato a Santiago de todos es lamentable", se leyó en otro de los tantos comentarios de la publicación de El gran premio de la cocina, donde se mostró la polémica devolución de las pakoras.

Incluso, un usuario recordó un gesto solidario que el participante había tenido con Matías a comienzos de la nueva temporada: "Santiago nunca le debería haber dado pescado en una consigna a Matías, así ni cumplía el agrandado. La diferencia con el que tiene don de gente es enorme", manifestó. El programa ya se vio envuelto en la polémica por los beneficios que recibió Matías al ganar la etapa individual.