El cheff y parrillero se enfrentó a un participante que le quiso enseñar los tipos de pastas que existen. Fuente: LA NACION

El gran premio de la cocina (El Trece) transita su octava temporada y los y las participantes de los equipos están más picantes que nunca. Si bien tanto el rojo como el verde se disputan la gran final y tienen participantes de todas las edades, el verde se destaca por su "irreverencia". Y ayer uno de sus integrantes le dio cátedra a Christian Petersen.

Uno de los participantes de este equipo, que ganó la capitanía al comienzo de la competencia, es " El tano ". Él, que como su apodo lo indica, es italiano, es uno de los preferidos de "los verdes".

Este viernes la idea era sorprender al jurado y crear sabores nuevos con ingredientes elegidos al azar pero con algunas características que sí o sí tenían que tener. El plato que debía preparar " El tano " debía tener masa, carne y alguna crema.

La primera pasada del jurado por las cocinas de los participantes fue la de el parrillero Christian Petersen , que le preguntó qué tipo de menú iba a preparar. "Voy a hacer unas pastas con crema de zuccini", sostuvo el cocinero entonces Petersen le pidió una pasta en particular, "yo quiero que hagas tortellinis".

La cocinera Felicitas Pizarro le preguntó si iba a hacer las pastas rellenas que Petersen le había pedido y la respuesta dejó incómodos a todos. Fuente: LA NACION

Luego, cuando la pasada le correspondió a la cocinera Felicitas Pizarro , consultó nuevamente qué tipo de pastas realizaba el italiano, a lo que él dijo "estos son unos plin". "Pero Christian te había pedido que hagas unos tortellinis", respondió Felicitas defendiendo a su colega.

"Tortellini son todas las pastas. Cualquier masa doblada con relleno es un tortellini. Estos plines son típicos de Piamontese, lugar de donde yo soy", explicó el participante. En ese momento, el debate comenzó a elevarse ya que el coconductor Juan Marconi agregó: "Le está dando cátedra de pasta al Petersen" , y Pizarro agregó. "Y a mi".

"Yo no quiero dar cátedra a nadie, ¿sabés por qué? En Italia hay un dicho, quien sabe hace, quien no sabe, enseña", indicó picante el participante. "Yo estoy de acuerdo así que muzarella y que no hable más", indicó Pizarro.

Del otro lado del estudio, desde la mesa del jurado, Petersen, que sonreía irónico ante toda la charla, sentenció: "Yo todo lo contrario. El que sabe enseña y el alumno calla".