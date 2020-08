Chiara se olvidó de sacarle la cebolla al panqueque que era para Petersen y Pizarro se animó y lo dijo: "al fin alguien se olvida de él". Fuente: LA NACION

5 de agosto de 2020 • 09:01

Este martes fue un día complejo para los y las competidoras del concurso de cocina de eltrece ya que además de tener que hacer platos de playa tuvieron que cocinar especialmente para cada integrante del jurado.

Así es, una de las dificultades del día fue preparar dos panqueques, uno dulce y uno salado, para el parrillero Christian Petersen, para la cocinera Felicitas Pizarro y para el pastelero Mauricio Asta.

Y cuando decimos uno para cada uno nos referimos específicamente a eso. En esta ocasión cada participante debía preparar dos panqueques con gustos particulares para cada integrante del triunvirato del sabor.

Pizarro se quejó por el protagonismo y la malcrianza con la que todo el mundo trata a Petersen en el programa. Fuente: LA NACION

Chiara, encargada de la preparación por el equipo verde, fue la primera en la zona de degustación y Petersen quien evaluó sus dos panqueques. El primero, el salado, era con carne y verduras, combinación que le gustó pero no lo encandiló. Aún así, un detalle tremendo sucedió apenas probó el primer bocado: el parrillero se dio cuenta de que la preparación tenía cebolla. Eso lo enojó, porque es una de las cosas que no le gustan y que siempre, programa a programa, deja muy en claro.

"Ayyy, no, me olvidé. Es que preparé todo en un mismo recipiente y me olvidé del detalle de la cebolla", dijo la participante.

En ese mismo momento, Pizarro acotó: "Ahhh, me encanta que un día se olviden de él y que nos den bola a nosotros", refiriéndose al protagonismo que tiene Petersen en el programa respecto a ella y su colega, Mauricio Asta.