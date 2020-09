La conductora del concurso de cocina se mostró cansada con los criterios cambiantes de los jurados Christian Petersen y Mauricio Asta Crédito: eltrece

En el reality culinario de eltrece, muchas veces los jurados no se ponen de acuerdo en los criterios para evaluar un plato o, directamente, dan devoluciones diametralmente opuestas. Durante la última emisión de El gran premio de la cocina, la conductora, Carina Zampini le remarcó a Mauricio Asta y a Christian Petersen que la tienen "harta".

El desafío para los participantes Matías y Damián fue hacer una suprema a la florentina con dos guarniciones calientes. Matías eligió acompañar la milanesa con papas cuña, que simulaban ser papas fritas cortadas más gruesas que lo habitual, y huevo frito. Esta decisión le pareció muy acertada a Petersen.

"Me alegra muchísimo que hayas hecho un platazo, con buenos sabores, con todo lo que tiene que tener una florentina, bien de espinaca, y acompañada como a cualquier argentino siempre le va a gustar, una milanesa con papas fritas y huevo", dijo efusivamente el chef especialista en carnes asadas. Unos episodios atrás, Petersen les había propuesto que "alguna vez" se animen a usar estas guarniciones tradicionales de minutas.

Christian Petersen cambió de parecer sobre lo interesante de la guarnición de un plato preparado por el participante Matías Crédito: eltrece

Asta dio su devolución, pero se lo vio poco conforme: "Lo que más me impacta del plato es la crema de espinacas, luego ir a las papas y al huevo frito es ir a lo seguro, para tu nivel de cocina hubiera querido que el huevo este, pero que hubieras agregado otra guarnición un poco más compleja, porque vos soles cocinar así". Entonces Zampini lo miró desencajada y el pastelero tuvo que dar más argumentos.

"Es resultón y seductor para Christian, que le gusta este tipo de cocina, pero no para mí, no me seduce esto", explicó Asta. "Quedó clarísimo Mauricio Asta", dijo indignada la conductora. Al instante, Petersen cambió su postura: "Tiene un punto ahí igual". Y agregó sobre el plato de Matías: "Es verdad, es muy simple".

A continuación, Zampini se mostró harta. "Basta, no los quiero escuchar más", les gritó. Felicitas Pizarro, la presidenta del jurado, le dio la razón: "Son insoportables". Finalmente, Zampini amplió sobre los criterios cambiantes de Asta y Petersen: "Los escuché decir un montón de veces que hay que hacer bien un huevo frito, el viernes dijeron si pedimos dos guarniciones calientes, ¿por qué no traen papas fritas con huevo frito?". Y remató para cerrar el bloque: "Son la gata flora".