La conductora llevaba puesto un catsuit negro que despertó los halagos de Mauricio Asta y lo inspiró a cantar "Tu veneno", de la artista uruguaya Crédito: eltrece

17 de septiembre de 2020

En el reality de cocina de las tardes de eltrece se viven momentos de ansiedad por llegar con las preparaciones a tiempo y también hay lugar para la distensión. En el programa de este miércoles, el jurado Mauricio Asta halagó el look de la conductora Carina Zampini e, inspirado, cantó una canción de Natalia Oreiro.

La conductora vestía un conjunto negro de blusa escotada y pantalón ajustado que simulaba ser un catsuit. "Me bajó la información. ¿Nadie te va a halagar tu outfit en el día de hoy, mi amor? Mirá cómo estás", le dijo, sugerente, el pastelero. La conductora le agradeció el halago.

"Me hacés acordar a Natalia Oreiro", aseguró Asta. "¿Por qué?", le respondió Zampini. "Por tu traje, mirá cómo estás con ese catsuit. Te falta el flequillo triangular y estás igual a Natalia en una canción que me gustaría cantarla. ¿Puedo cantarla ahora?", preguntó el pastelero.

Entonces, empezó a sonar en el estudio "Tu veneno" de la cantante y actriz uruguaya. Cuando Asta comenzó a entonar la canción, Zampini sonrío y empezó a bailar como Oreiro en el video del tema. "Si me consiguen un flequillo me lo pongo ya", agregó la conductora. "En algún momento se tenía que decir, no estás vestida como todos los días. Estás cancherísima, mi amor", cerró el pastelero.