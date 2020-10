El gran premio de la cocina: las tortas fallidas que empañaron un día de festejo

Gustavo y Chiqui tuvieron que realizar ayer en el reality culinario una "number cake" con forma de número 13 por el cumpleaños del canal y el resultado fue decepcionante Crédito: eltrece

Este jueves, eltrece cumplió 60 años y en El gran premio de la cocina lo festejaron con una tarde a pura pastelería. La consigna era simular la mesa dulce de una celebración y, para eso, los participantes tuvieron que responder a los pedidos de algunas figuras del canal. Darío Barassi propuso a los cocineros una torta con forma de número 13.

La producción del programa complicó la consigna y le agregó una condición más: que los participantes hicieran una copia idéntica a una number cake que ya estaba preparada en el estudio. Chiqui y Gustavo fueron los encargados de llevar a cabo este desafío. A la hora de las devoluciones, tuvieron que enfrentar a los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, que se mostraron puntillosos.

La torta de Chiqui llegó un poco desarmada a la zona de degustación. "Está lejos de la original, yo creo que Mauri lo explicó bastante bien, no era tan difícil, simplemente lograr las masas y una crema, y después era todo decoración. Lamento enormemente en una fiesta ser el aguafiestas", sentenció Petersen.

"Fallaste en las cremas, las masas bien, los sabores son ricos y valoro el esfuerzo", agregó Pizarro. "Falló en el orden de la prioridad de qué primero, qué segundo y planificar eso bien, porque luego es crema, dulce de leche y no hubo tanta historia", expresó Asta.

En cambio, la torta de Gustavo tenía rotos los pisos de masa. El participante dijo que estaba "asustado" por la devolución. Petersen no dejó pasar los errores: "Te fallaron las masas y de ahí todo se derrumbó. Darío tiene muy buena onda, pero no sé si la comería, creo, no quiero hablar por él, me parece que diría 'Gustavo devolveme la plata'".

Pizarro también fue dura: "Gus, la masa la probé y no está cruda, está muy blanda, no sé qué paso. No sé por qué fallaste tanto con las masas, la crema se cae. Está muy desprolija para ser una torta de número donde se tiene que mantener la forma, me parece que está venida abajo".

Finalmente, Asta, el pastelero de los jurados, trató de explicar qué pasó con la torta de Gustavo. "Le faltó cocción, le faltó temperatura, porque con 15 minutos a 180° es imposible que quede así de cruda. Para mí el horno no estaba a la temperatura que vos quisiste que se hornee. La precisión de poner el tiempo y la temperatura es muy importante para la pastelería", sostuvo.