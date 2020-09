Chiqui no llegó a tiempo con su entrega y provocó la angustia de la conductora, que sostuvo: "Me duele en el alma" Crédito: eltrece

La novena temporada del concurso de cocina de eltrece comenzó esta semana y los participantes, ganadores de las ediciones pasadas, parecen no estar al nivel de la exigencia de los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. En esta oportunidad, los ajustados tiempos de entrega impuestos jugaron una mala pasada.

Chiqui, la campeona de la tercera temporada del reality, tenía que presentar en 40 minutos tres platos de escalope con salsa para el jurado. "Chiqui, dale, no vas a llegar. Chiqui, lo que sea que tengas", la arengó la conductora del ciclo, Carina Zampini. Y agregó: "No llega, no llega". El tiempo estaba rozando el límite y Chiqui seguía montando las preparaciones.

La participante terminó sus platos unos segundos después de cumplirse los 40 minutos. Se agarró la cara, hizo una expresión casi de llanto y luego de enojo. "Me duele en el alma Chiqui, la verdad", expresó conmovida la conductora. "¿Qué pasó?", le preguntó a la participante. Sincera, Chiqui respondió: "Puse tarde los escalopes, venía bien con el tiempo. Bueno, sin excusas".

Aunque lamentó que no llegara con el tiempo, Petersen elogió su plato y la felicitó porque "se la jugó" Crédito: eltrece

Zampini le recordó que la ley "es pareja para todos". Y notó que Gustavo, el compañero de entrega de Chiqui, también llegó con el tiempo justo. Luego, la conductora le pidió a la concursante que no dejara todo a último momento. Y, aunque los platos ya estaban fuera de competencia, el jurado los probó.

Entonces, pudo verse a Petersen dolido con el error de cálculo de Chiqui. "Ayer, en el inicio, la única que logró emocionarme con la comida fuiste vos, con los sabores, con cosas mágicas que suceden cuando alguien cocina bien", dijo, conmovido.

"Veo este plato y está increíble la salsa de tomate, brillosa, un puré trabajado, el punto de la carne impecable. Por un lado, te felicito que te la juegues porque es verdad que cuando está hecho a último momento los sabores son fantásticos, pero cinco segundos de más", sentenció el jurado.