9 de julio de 2020 • 10:48

El gran premio de la cocina transita su octava temporada y en estas semanas un patrón de dificultad se repitió. A partir de varios errores tanto del equipo verde como del equipo rojo, el jurado decidió la consigna del día: todo con arroz.

Es que sí, el punto del arroz, ingrediente clásico y clave, si bien parece fácil, siempre cuesta y particularmente en esta camada de cocineros, las complicaciones a la hora de realizar un arroz perfecto son muchas.

El jurado, integrado por el parrillero Christian Petersen , la cocinera Felicitas Pizarro y el pastelero Mauricio Asta , estaba muy exigente y expectante a la hora de probar el arroz de cada uno de los cuatro platos.

Pero cuando Petersen daba su devolución respecto al poke bowl con 6 toppings distintos del equipo verde, la conductora Carina Zampini intervino. "Me estaba imaginando la posibilidad de estar en una competencia en donde usted sea jurado y yo participante. No podría, no estaría", admitió.

Es que el parrillero, a cada participante a quien le hacía la devolución le preguntaba más de una vez cómo estaba el punto del arroz y los nervios se sentían en el aire. "Qué difícil estar adelante suyo cuando se pone así, es demasiado exigente. Los hace dudar de hasta de lo que están seguros", exclamó Zampini indignada.