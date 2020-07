El gran premio: eliminación y el llanto desconsolado de una participante

Daniela fue salvada por el jurado y no abandonará la competencia, pero lloró y le pidió perdón a su compañero al cual eliminaron. Fuente: LA NACION

Este lunes fue un programa distinto en El gran premio de la cocina . El último viernes, día de eliminación, sucedió algo atípico en esta competencia: el equipo rojo y el equipo verde empataron. Por esa razón, el jurado decidió que el próximo eliminado se definiría recién ayer.

Luego de un largo desafío, en el que los integrantes tuvieron que preparar cuatro de los típicos platos porteños, Christian Petersen , Felicitas Pizarro y Mauricio Asta puntuaron el desempeño de los dos equipos y ganó el rojo.

Luego, el jurado tuvo que elegir a uno de los concursantes para abandonar la competencia y así lo hizo. Llamó a Ian y a Daniela como los seleccionados y decidió que fuera ella quien se quedara.

El joven participante agradeció por los momentos vividos y admitió que el objetivo de dedicarse a cocinar "sigue intacto". Fuente: LA NACION

Y si bien la participante mostró entusiasmo por haber sido elegida, también se sintió muy triste y no pudo contener las lágrimas. "Me pone muy feliz pero también no me gusta porque se va un compañero que quiero mucho", indicó mientras lloraba.

El coconductor del programa, Juan Marconi, le alcanzó unas servilletas porque ella no podía parara de llorar y de pedirle perdón a su colega, quien a partir de mañana ya no estará más en el programa.

"A nosotros nos pone muy triste, Ian, somos una gran familia y siempre es muy doloroso, pero esto es una competencia", indicó la conductora Carina Zampini al despedir al participante.