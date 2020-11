La temporal conductora del reality culinario contó ayer un secreto sobre su relación con la cocina Crédito: eltrece

La décima temporada de El gran premio de la cocina comenzó este martes con nuevos participantes y con el reemplazo de su conductora, Carina Zampini, que tiene coronavirus, por Andrea Politti. También debutó como jurado la chef Julieta Monteverde como reemplazo de Felicitas Pizarro, que también se encuentra aislada.

Los equipos rojo y verde tuvieron que realizar una tortilla de acelga con una ensalada y bombas de papa en 25 minutos, emulando una rotisería. La tortilla del equipo rojo no tuvo una buena devolución del parrillero y jurado Christian Petersen.

"Lo que me sorprende es que ambos equipos hicieron un casting de tortillas, no fue casual que la pusimos hoy. Todos deberían estar cancheros con la cocción de una tortilla y veo que fallaron en lo básico, en darle de tamaño, en cocinar bien la cebolla", sentenció el jurado.

Luego le recordó a Agustina, la representante del equipo rojo, los comienzos del programa: "Yo me acuerdo muy bien el inicio de la primera temporada, que también hubo tortilla. Y yo ese día dije 'bueno, a cualquiera le puede fallar una tortilla', pero ya pasaron nueve temporadas y me imagino que tanto Agustina como Érica vieron El gran premio de la cocina, o sea que hoy no pueden fallar".

Entonces Politti le consultó a Petersen: "Del 1 al 10, la complejidad que lleva una tortilla ¿cuánto es?". El jurado respondió seguro: "Un 7 porque hay que tener oficio y cocinar". La conductora hizo una confesión polémica en el reality culinario: "Yo por ejemplo no sé cocinar y para mí una tortilla es complicada, pero ellos tienen que saber".

Petersen se mostró sorprendido por la declaración de Politti y respondió: "¿Más que 7?". La conductora se rió y explicó que la tortilla le representaba, a nivel dificultad, "un cuatro", pero que le "cuesta".