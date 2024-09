El hermano de Roberto García Moritán se metió en la separación con Pampita y fue contundente

Escuchar

Francisco García Moritán, hermano de Roberto, se metió en la interna de la separación entre Carolina “Pampita” Ardohain y el político. Desde la cuenta oficial de Instagram de un emprendimiento de remeras, que hizo referencia al estado de acoso que habría recibido la modelo los días previos a conocerse la separación, el empresario gastronómico reaccionó de forma contundente.

Francisco se hizo conocido en los medios durante el 2023 por tener un altercado con la policía de la Ciudad, tras circular en un auto con una identificación falsa y con niveles de alcohol en sangre superiores a lo permitido. Sin embargo, en esta oportunidad en la que su hermano mayor protagonizó el escándalo de ruptura con Pampita, el hombre asintió públicamente a una frase en apoyo a su cuñada horas antes de que se confirmara que ya no sería más parte de la familia.

“Dejen de gorrear a Pampita”, dice el modelo de estampado de una remera en color negro. Al mismo tiempo, en el post agregaron: “Cómo vas a gorrear a Pampita”. Esta expresión deriva de la jerga popular de “controlar” a alguien, al igual que lo hace la policía, a la que se la define como “gorra”.

Francisco García Moritán le puso "Me Gusta" a esta imagen en referencia a Pampita (Fuente: Instagram/@sukbymishok)

A esta publicación, Francisco le puso “Me Gusta”, sin emitir otra forma de opinión, por lo que quedó en claro su apoyo a la conductora, al menos hasta que hicieron definitiva la separación su hermano y ella.

En tanto, algunos de los seguidores de la marca de remeras comentaron con diversos escritos en favor a Ardohain, como: “Nos gorrean a todas, lo de Pampita sale a la luz porque es famosa”; “Sos de nuestro team, preciosa”; “Bienvenida al club”; “Te bancamos Pampita” y “Qué remera de mal gusto”.

Francisco García Moritán es el hermano menor de cuatro hermanos. Al igual que Roberto, ganó relevancia pública hace tiempo por sus negocios en el ambiente gastronómico. Posee 10 restaurantes que maneja junto con un grupo de inversión. Entre ellos están: Son of Cebich en el Barrio Chino (Belgrano); Amazonia, en Palermo; Nozomi, en Retiro; y Maradona que es el décimo local.

En 2023 ofreció una entrevista a LA NACION en la que indicó: “Tengo 42 años y me considero un desarrollador de negocios gastronómicos. Soy un emprendedor nato desde chiquitito”. En 2008 abrió su primer restaurante junto a Roberto, Belinda Café & Deli, en el Puerto de Frutos de Tigre.

Así vive Pampita el primer fin de semana de soltera

Carolina Ardohain rompió el silencio el sábado luego de subir a las historias de Instagram una serie de capturas del chat de WhatsApp que mantuvo con Roberto García Moritán, semanas previas antes de romper definitivamente con el matrimonio.

En las redes dejó en claro que se separó el 20 de septiembre, y no antes, como había dicho Moritán. Incluso expuso la charla completa con su expareja y hasta hablaron de aquellos presuntos dichos sobre la crisis familiar.

Pampita junto al jurado de Por amor o por dinero (Fuente: Instagram/@pampitaoficial)

Después de la frenética justificación pública, Pampita volvió a ser ella y mostró algunas de las fotos que se sacó junto a Alejandro Fantino y al resto del jurado del reality Por amor o por dinero (eltrece). En la nueva propuesta, también será la encargada de dar las devoluciones a los participantes y acompañará a Evangelina Anderson, Rodrigo Lussich y Guillermo Poggi.

En tanto, este domingo publicó un video con un mensaje motivacional en el que se mostró ella misma desfilar por el patio de un hotel en un entorno paradisíaco. “No te aceleres, no todo es hoy y ahora. Descansá. Respirá. La vida lleva un curso y tenés que aprender a ser paciente. Dejá que el tiempo y ellos te guíen para llegar a ese lugar que tanto querés estar. Ese lugar que tanto merecés. Algunas de las mejores cosas de la vida llevan su tiempo. Y tu proyecto de plan de vida no es cualquier cosa. Así que tené paciencia y confiá un poquito más en vos. Vas a estar bien”, dice la voz en off del video.

