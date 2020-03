Sincericidio: el curioso "Imagine" argentino ya tiene a su primera arrepentida

En menos de 24 horas, apareció la primera participante del "Imagine" argentino pidiendo disculpas por el video Crédito: Captura de video

A menos de 24 horas de su publicación, la versión argentina de la canción Imagine de John Lennon se convirtió en tendencia en Twitter. Es que la buena intención de la responsable del proyecto, Tamara Bella, se vio totalmente sobrepasada por la cantidad de memes e ironías que generó el video.

Lo que debía ser una alianza de famosos -y no tanto- para dar aliento a la población en medio de la pandemia de coronavirus , terminó siendo una fuente casi inagotable de burlas debido a la insólita traducción de la letra de la canción y la interpretación que hicieron quienes participaron de la producción.

Frente a esta situación, la iniciativa ya registró su primera arrepentida.

Entre risas y tapándose la cara con su buzo, la periodista deportiva Victoria Najda se avergonzó de su aparición en el video y aseguró que "hay que saber aceptar los errores". Reconociendo que su popularidad no es tan grande, pidió "perdón" y agradeció que, al no ser conocida, no puedan "molestarla demasiado".

La idea original del video en cuestión comenzó en Estados Unidos, en donde Gal Gadot unió los fragmentos musicales de fuertes personalidades del espectáculo como Natalie Portman, Will Ferrell, Mark Ruffalo, Amy Adams, Cara Delevingne, entre otros y entonaron la exitosa canción.

Inspirada por esta acción es que la conductora argentina Bella quiso hacer una versión local: "Decidí hacer este video porque este virus nos está afectando a todos. Y cuando digo a todos, digo a todo el mundo. No importa de dónde seas o quién seas. Ahora, imaginate una canción conmigo, imaginemos, imaginá..", escribió en la publicación que generó revuelo.