El incómodo momento de Cristian Castro y Mariela Sánchez con Susana Giménez

Cristian Castro y su pareja, Mariela Sánchez, vivieron un momento incómodo en su paso por el programa del domingo de Susana Giménez. Durante la entrevista, la diva de los teléfonos recordó los viejos audios que generaron polémica en donde Sánchez le dice “gordo sucio” a Castro, y la cara de la novia no fue la más divertida de todas.

El reportaje de a dos les sirvió a Castro y Sánchez para mostrarse juntos, luego de una interrupción de su vínculo, que fue estruendosa por la difusión, en aquel entonces, de una serie de audios en los que la mujer se despachaba contra él, tildándolo de “gordo sucio”. “¿Sabés lo que es bancar al gordo sucio siete años?”, había dicho Sánchez en aquel momento, cuando se conocía que el artista mexicano empezaba una relación con Ingrid Wagner.

Esos fueron los comentarios que repitió en voz alta Susana Giménez, mientras Castro recordaba el momento en que se filtraron a la prensa los mensajes de Sánchez. “Estábamos en Miami, y ahí salen los audios”, relató el cantante. Y agregó: “Me llama mi vieja y me dice ‘por favor escuchá los audios que acaban de salir de Mariela’”.

“Mariela lloraba y lloraba mucho, pobrecita, pero bueno, terminamos”, narró Castro sobre aquella separación, que se probaría momentánea. “¿Vos te enojaste con esos audios?”, le inquirió la conductora, a lo que el intérprete de “No Podrás” repuso: “¡Pero claro!”. La tribuna pidió entonces que Susana recordara las palabras de Sánchez, a lo que ella se negó diciendo que Castro “se podía enojar”.

“¿Escuchaste vos alguno de esos audios?”, le retrucó él entonces, ante lo que la conductora dio muestras de su conocimiento en la materia: “Si, decía que vos... no puedo decirlo”. “¿Ah, qué estaba gordo?”, le preguntó entre risas Castro, como para distender el momento, ante lo que el público rio y negó. Susana, en cambio, aceleró: “Decía gordo, gordo sucio, un montón de cosas”.

El cantante no pudo ocultar su incredulidad ante la cita de la conductora, la cual se expresó en su boca abierta y ojos desorbitados. Mientras negaba con la cabeza y la miraba fijamente, atinó a decir: “Ah, mirá, qué picante Susana”. “Picante, re picante”, repuso la conductora mientras las risas de la pareja buscaban tapar su incomodidad.

Para disiparla del todo, Giménez le preguntó a Sánchez si le había pedido disculpas a su pareja: “Si, pedí perdón a todo el mundo, públicamente”. Después, contaron que su reencuentro se produjo en Buenos Aires, y que Castro le ofreció mudarse a Córdoba, de donde es oriunda Mariela. Desde entonces, ambos están viviendo en la provincia, donde contaron que están haciendo mucho ejercicio juntos. “No te gustó que te dijera gordo”, ahondó entre risas la conductora, al tiempo que le subrayó a Castro que lo encontraba “esbelto”.

De esta forma, ambos parecieron dejar atrás los comentarios de Sánchez, cuando además de decirle “gordo sucio”, manifestó sentimientos duros por parte del cantante hacia ella. “Yo creo que Cristian me odia, me detesta, aborrece”, había dicho entonces, “porque sabe que tengo muchas relaciones y me muevo en el ambiente. Que puedo salir con cualquier tipo importante”. Además, calificó a la entonces pareja de su ex, Ingrid Wagner, como una “chica sin posibilidades”: “Es como que ven a un famoso y ¡wow!, se impactan con eso, con la fama y él las denigra”. Sin embargo, tales sentimientos e ideas, dichos en un momento de evidente conmoción, parecen haber quedado atrás para la pareja, que vuelve a darse una oportunidad.

