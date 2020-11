A partir de la ausencia del conductor a Intrusos, Jorge Rial y Rodrigo Lussich protagonizaron un incómodo momento al aire Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 17:20

Cada vez que Jorge Rial se ausenta en alguna de las emisiones de Intrusos despierta una gran sorpresa entre los televidentes. La última ausencia del conductor, además, generó un fuerte enfrentamiento con uno de sus panelistas, Rodrigo Lussich.

El conductor del histórico programa de chimentos no estuvo en la pantalla y ninguno de los integrantes del equipo hizo referencia a su ausencia, con lo cual las dudas sobre su falta se fueron acrecentando.

Por eso, Rial decidió despejar cualquier tipo de inquietudes y aclaró que el motivo tenía que ver con el cumpleaños de Emma, la hija mejor de su pareja, Romina Pereiro.

"Hoy fue un gusto venir", expresó el periodista al comienzo del programa del pasado martes, tomándose la cuestión de su ausencia con cierto humor. Y agregó, irónico: "Nos peleamos por entrar al estudio. Nos pegamos codazos para entrar".

Automáticamente después, le dio lugar a Rodrigo Lussich para que desarrolle su habitual segmento "Los escandalones". Y en ese momento, el panelista habló sobre la salud de Diego Maradona y, a partir de eso, deslizó un fuerte mensaje al conductor.

"Días pasados, en tu ausencia, el día viernes... que no sabemos por qué no venís más los viernes", disparó el panelista, en una clara recriminación que apuntó directamente al periodista. Frente a este picante comentario, Rial respondió: "No, yo no dije que no vengo más. No está decretado, algún viernes sí, otro no. Me voy tomando las vacaciones que no pude".

Luego, Lussich, sin dejar atrás su punzante postura, indicó, irónico: "El viernes, que no estuviste con nosotros, mostramos las imágenes de Maradona en el country".