El insólito descargo de Charlotte Caniggia tras insultar a una seguidora: “La prensa quiere ensuciarme”

Charlotte Caniggia se cruzó con una seguidora, luego de que la criticara por su imagen. Lejos de ignorar las palabras, la hija de Mariana Nannis decidió compartir una Instagram Story en la que respondió con repudiables comentarios con los que intentó agraviar a la mujer, a quien llamó “gorda impresentable”, “villera envidiosa” y “pobre”. La captura de su publicación se volvió viral en las redes, por lo que Caniggia debió hacer un descargo al respecto. Sin embargo, en lugar de pedir disculpas, apuntó contra la prensa. “Ojalá todo lo malo les vuelva y mil veces más”, disparó.

La cuestionable publicación de Charlotte se viralizó por la agresividad de los comentarios hechos a una de sus seguidoras. Tras enterarse de que su respuesta se había extendido por toda la red, luego de que Ángel de Brito compartiera la captura, la hermana de Alex Caniggia decidió defenderse con un extenso descargo en el que, en lugar de pedir disculpas, apuntó contra los medios de comunicación y los periodistas.

La respuesta de Charlotte tras agredir a una seguidora: "Quieren ensuciar mi imagen".

“O sea que la gente sí me puede insultar, puede decirme palabras horribles y yo me tengo que quedar callada”, planteó Charlotte. “Prensa amarillista, son un asco. No tienen de qué hablar y quieren ensuciar mi imagen, desgraciados. Ojalá todo lo malo les vuelva y mil veces más”, añadió.

El repudiable mensaje de Charlotte Caniggia a una seguidora que la criticó

La hija de “El Pájaro” Caniggia y Mariana Nannis había compartido una selfie en sus historias y como respuesta a esa publicación una usuaria le escribió: “Horribles esas pestañas, ¿no te das cuenta de que se te nota el pegamento? Cerrás los ojos y se sube una parte pero la otra no”.

“Horrible tu c... todo flojo y nadie te dice nada. Gorda, largá los postres. Impresentable”, respondió Charlotte a una de sus seguidoras. Como si esto fuese poco, la charla continuó, y la mujer volvió a responderle: “Jajaja, ya quisieras”. Luego de visualizar el perfil de la usuaria que la criticó, la hija de Nannis dio un paso más y le escribió: “Fea, pobre y una foto en Mar del Plata”. Acto seguido, la seguidora no se quedó callada y volvió a defenderse: “Mi cuerpo es re lindo y natural, y no como vos, que estás toda hecha”.

“Andá a comer y después hacete la lipo. Te hacés la linda y ni las pestañas tenés bien hechas, que son de canje”, continuó furiosa la usuaria. La hija de Caniggia fue quien cerró la conversación con una frase que causó indignación: “Sos una villera envidiosa. Andá, gorda sucia. Que te pise un tren. Ah no, ya tu vida es una m... porque naciste pobre”.

