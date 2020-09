El actor relató el extraño motivo que llevó al final de un noviazgo

El sábado por la noche en PH - Podemos Hablar (Telefe), el humorista Martín Bossi contó una increíble anécdota sobre una relación amorosa que tuvo en el pasado. Con el humor que lo caracteriza, hizo reír a todos los invitados.

El conductor Andy Kusnetzoff propuso que, aquellas personas que remaron por amor en su vida dieran un paso al frente en "el punto de encuentro". El primero en hacerlo fue Bossi, quien expresó: "No hay una historia en particular. Uno tiene espejos, soy un tipo real, me rechazaron mucho, gracias a Dios. Eso me hizo bien después. Sufrí mucho alguna vez, lloré arrodillado. Posta. El dolor por amor es una de las peores cosas que te pueden pasar, sacando obviamente temas de salud".

"Desde que tengo 15 años, cada vez que me he enamorado he terminado sufriendo. Soy un tipo que se apega muchísimo a las cosas. Me cuesta desprenderme. Aparento ser un tipo desprendido, pero con el amor no. He sufrido mucho, he hecho muchos papelones", expresó. "¿Por ejemplo?", le preguntó el conductor y respondió entre risas, "no voy a dar ejemplos".

"La típica que no hay que hacer: 'si no volvés, me muero'. He tocado timbres, he pedido de rodillas. Soy un tipo que me hago echar en las relaciones, no soy de dejar. Y después, cuando me dejan, lloro. Soy un incoherente, pero tuve que remar siempre. El amor no es fácil", manifestó el humorista.

En ese momento, el periodista le pidió que recordara un episodio que tuvo lugar años atrás y que ya había contado en PH que tenía que ver con "una zucarita en el bidet". Sin dudar, el invitado se sinceró: "Soy medio complicado, tengo una particularidad. Yo mido el amor y la convivencia por el tema de las migas. Yo estaba muy enganchado con una chica y ya veía que ensuciaba mucho. Un día me dice: 'te voy a cocinar unos ravioles a los cuatro quesos'. No me lo olvido más, llego y eran 3000 ollas en la cocina. '¿Cuántos vienen, el equipo de los All Blacks?', me pregunté. Era increíble".

La divertida anécdota concluyó con un final inesperado para los invitados del programa: "Así arrancó. Después, yo quería hacerle desayunos que no dejaran migas. Tipo, le ofrecía una bananita cortada y me pedía que le lleve palmeritas. Comía todo con hojaldre. La persona que elige el hojaldre es una persona que está dispuesta a hacer migas".

"A partir de ahí, pensé: 'acá va a haber problemas'. Un día, llego de entrenar al tenis y veo un cuadro terrible. Estaba muy suelta la chica, viendo una serie en la cama con zucaritas. Comía de a puñados. El día de la separación se dio después de encontrar una zucarita en un bidet", contó. Matilda Blanco le retrucó con un "no la querías", sin embargo Bossi le contestó que "la amaba profundamente".

Cabe recordar que, el programa de este sábado fue el segundo que salió al aire luego de que Kuznetzoff pausara el ciclo por haberse contagiado de coronavirus. En esta emisión, además de Bossi y Blanco, los invitados fueron: el periodista Gustavo López y la periodista Josefina "China" Ansa.