El llanto de Sergio Lapegüe al despedirse de TN después de 34 años al aire: “Me los llevo en el corazón”

Este viernes 29 de noviembre se terminó una etapa muy importante para Sergio Lapegüe. Después de 34 años al aire en eltrece y TN, el periodista se despidió del noticiero. A las 10, cuando finalizó su programa, todos en el piso le dijeron adiós. Él tuvo unas palabras de despedida y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.

“A todos los amigos, a los camarógrafos”, dijo Lapegüe al término de Tempraneros (TN), pero la emoción se apoderó de él. “Perdonen...”, expresó y rápidamente todos sus compañeros empezaron a aplaudirlo. “Lo más lindo es que me voy por decisión propia porque tengo ganas de divertirme y de que los últimos años de la vida sean todo sonrisas. Hace 34 años entré siendo un pibe, soltero. Me casé, tengo hijos, mis hijos ya volaron y ahora estamos disfrutando del nido vacío”, sostuvo el periodista.

Este viernes, Sergio Lapegüe se despidió de eltrece y TN (Foto: Captura de TV / TN)

“La verdad es que me di el gusto de hacer todo lo que tuve ganas de hacer”, continuó y le agradeció a las autoridades del canal, a los amigos, a los que trabajaron a su lado y a los televidentes. “Quiero agradecer a este grupo increíble y fantástico, los tempraneros, que la van a seguir rompiendo, no tengo la menor duda. Le quiero dar la bienvenida a Paulita y a Mario”, dijo, en alusión a Paula Bernini y Mario Massaccesi, quienes quedarán al frente de Tempraneros. “A todo el equipo de producción que está ahí detrás, que son unos genios, a todos los camarógrafos, sonidistas y técnicos”, expresó.

“La verdad no tenía nada pensado. Ayer mientras hacía la radio y después iba a correr pensaba en qué iba a decir y no se me ocurría nada. Lo único que quiero decirles es que soy feliz. Aquí fui feliz, aquí construí una historia... como todos nosotros construimos parte de nuestra historia. 34 años son muchos años, más de la mitad de la vida, y a esa historia me la llevo conmigo, porque va a estar acá en el corazón, no es que queda perdida”, reflexionó el periodista.

Sergio Lapegüe se despidió de TN y eltrece tras 34 años en el canal (Foto: Captura de TV / TN)

“Ahora voy a seguir construyendo otras historias, otros caminos. Voy a seguir cumpliendo sueños. Aquí en esta empresa, pude cumplir sueños, aquí todos pudimos cumplir sueños. Somos familia. Acá hemos perdido amigos que se han ido antes de tiempo. Me llevo un montón de amigos; por suerte, gracias a Dios, en la vida los voy a seguir viendo”, sostuvo el conductor.

Acto seguido citó un cartel de maquillaje que es de sus favoritos: “Me voy a bajar del poni ahora, voy a caminar en el llano como cuando entré, buscando otros sueños”. “Detrás de esta pared que tengo acá adelante son los sueños cumplidos, así que voy a atravesar esa pared”, afirmó y, con los ojos llorosos, agradeció al equipo por la generosidad: “Me los llevo en el corazón a todos de todos los programas que he participado”.

Pero, fiel a su estilo, Sergio Lapegüe decidió darle un giro a su despedida: “A mí no me gustaría terminar llorando, me gustaría terminar con un pogo y música”. Acto seguido empezó a sonar “Suspicious Minds”, de Elvis Presley, y todos se acercaron a abrazarlo y corearon “Lape, Lape...”. El último programa del periodista, después de 34 años en el canal, terminó con lágrimas de emoción, aplausos y abrazos.