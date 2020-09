El look de Juana Viale que rememoró viejas épocas en donde se podía salir: "Ya no podemos ir a bailar" Crédito: Instagram

13 de septiembre de 2020 • 00:43

Una vez más, Juana Viale causó furor con el look elegido para La noche de Mirtha. La actriz impactó con un atuendo inspirado en los "viejos bailes", y aprovechó el momento para expresar su frustración con la cuarentena y el coronavirus.

"Miren mi vestidete ¡Qué belleza! Es del señor Bogani", dijo ni bien ingresó al estudio. "Vean lo que es esto, estoy fascinada con mi vestido de alta costura ¡Me encanta! Rememorando a los viejos bailes, por que ya no podemos ir a bailar, ni a la esquina, ni a ningún lado con este Covid cuarentenístico que tenemos", agregó tratando de ponerle humor a la situación.

Juana realizó una descripción detallada de su look y, como siempre, le dedicó el momento a su abuela, Mirtha Legrand. "Tengo un vestido de organza y satán, con juego de rayas y un fondo rosado bellísimo, bellísimo, bellísimo. Me encanta abuelita, esto es para vos que te gusta, miren que lindo que es", expresó mientras daba vueltas jugando con la falda.

Además, aprovechó el momento para mandarle un mensaje a las personas que siempre le escriben por sus atuendos. "¡No me pueden decir que no lo hice lento y pausado! Sé que a todas las mujeres les gusta cuando me ven salir y me lo piden, así que hice todo mi esfuerzo para ustedes, mujeres".

El sábado pasado, Viale también había lucido un diseño de Gino Bogani, pero en aquella oportunidad había optado por un diseño muy sensual con transparencias que supo llevar muy bien. "Es un vestido negro, en gasa, con aplicaciones en puntillas. Es muy lindo, muy femenino, muy sexy", explicó mientras desfilaba por el estudio.