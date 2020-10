La formalidad de Sol Pérez que cautivó a millones de seguidores

Sol Pérez eligió un atuendo formal para su aparición como panelista de Santo Sábado. La influencer que se sumó a las noches del espectáculo con Guillermo López y Soledad Fandiño por la pantalla de América deslumbró con su último look al lucir un palazzo stretch con su toque personal.

Bustier de encaje más un saco a juego con el palazzo negro fueron las prendas que generaron, en cuestión de horas, más de 200.000 likes y alrededor de 1000 comentarios. La modelo se sumó al programa hace menos de un mes y, como era de esperar, su participación no pasa desapercibida.

Por otra parte, continúa con sus estudios y, en cada oportunidad que puede, les cuenta a sus millones de seguidores cada nuevo avance en la carrera de abogacía. "Acabo de dar oratoria y me saqué un 10. Ahora me voy a dormir porque no dormí nada en toda la noche. Siempre tan nerd", describió a primeras horas de este lunes.

Sol Pérez comparte su vida profesional, académica y personal a sus más de 5 millones de seguidores

En ese sentido, semanas atrás se refirió al tema en el programa de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, y comentó: "Lo hago porque yo quería terminar la carrera pero también me da la tranquilidad de decir 'yo también tengo un título si es lo que vos necesitás'. ¿Cuántos conductores hay que no terminaron siquiera el secundario? Y sin embargo no se les pregunta. El tema es que a la mujer se la cuestiona por todo y más si te gusta vestirte de determinada manera. Siempre tenés que dar explicaciones de por qué ocupás un lugar", reflexionó con enojo Sol Pérez.