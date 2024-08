El look “total blue” con el que Antonela Roccuzzo marca tendencia para entrenar

Escuchar

Si hablamos de estilo y elegancia, probablemente todos pensemos en Antonela Roccuzzo. Es que ella no deja de sorprender con cada uno de sus outfits para la ocasión que sea. No importa si va a entrenar o sale a dar un paseo por las calles de Miami, la esposa de Lionel Messi siempre está impecable y así lo demuestra a través de las redes sociales.

Antonela Roccuzzo compartió con sus seguidores cual es su nueva "obsesión" literaria (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En las últimas horas, la influencer utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 40 millones de seguidores, para compartir el total blue que eligió para realizar su rutina de ejercicios. Calza larga, top escotado y unas zapatillas de cuero blancas con azul, en el mismo tono que su atuendo.

Asimismo, aprovechó la ocasión para publicitar la marca que la acompaña a donde quiera que vaya, la misma que etiqueta cada día en sus stories. Se trata de Alo Yoga, una empresa de indumentaria casual y deportiva que tiene el objetivo de lograr no solo comodidad para practicar la disciplina tradicional, espiritual, física y mental originada en la India, sino también trasmitir glamour.

Antonela Roccuzzo posó con un total blue y marcó tendencia (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

En los pocos minutos de compartido el posteo, los likes no tardaron de llegar y en solo en dos horas, la empresaria ya tenía casi medio millón de ‘Me Gusta’. Los halagos tampoco faltaron. “Te amo mi reina”; “Todo, todo te queda bien Anto”; “Diosaaaa” y “Quién pudiera tener esa cara”, expresaron algunos usuarios. Mientras que otros dejaron un clásico comentario en referencia al bicampeón de América. “Aquí los que no le dimos like por respeto al capi”; “Anto, dale un besito en el pie a Messi, queremos que vuelva a las canchas pronto” y “Anto encárgate de que Messi disfrute unas maravillosas vacaciones, aunque lo extrañamos se merece eso y más. Por favor cuidalo mucho”, indicaron.

Anto Roccuzzo sorprendió con unas zapatillas de cuerina estilo urbano (Foto: captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Además, por medio de sus stories decidió destacar en detalles el calzado elegido para acompañar la ropa. No es la primera vez que Anto luce ese estilo de zapatillas. En febrero, compartió con sus admiradores el outfit veraniego que eligió para disfrutar de una caminata por las playas de Miami: pantalón corto y buzo sin capucha. En esa ocasión, mostró el calzado de cuerina y estilo urbano que tenía puesto, pero con detalles en color negro.

Antonela Roccuzzo deslumbró con su outfit en Miami (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

El fin de semana de Anto Roccuzzo y Leo Messi junto a Luis Suárez

En las últimas horas, Luis Suárez compartió en redes sociales las imágenes de su divertida actividad de verano junto a sus tres hijos y sus mejores amigos, el matrimonio Messi.

“¡Disfrutando grandes momentos en familia y con amigos!”, escribió el futbolista uruguayo en la última publicación que hizo en su feed de Instagram, donde también mostró fotos del divertido plan de fin de semana en un yate junto a su esposa, Sofía Balbi, y sus tres hijos. Quienes también aparecieron en la publicación fueron el capitán de la selección argentina y su mujer.

Luis Suárez, Sofía Balbi, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi disfrutaron de un paseo en yate Instagram @luissuarez9

Además del millón y medio de likes, las familiares obtuvieron infinidades de mensajes. “Like si crees que estas familias son bellas”; “No sé si quiero ser Messi o Luisito en estos momentos”; “Hermosas familias y hermandad” y “Qué grandes que son los dos”, les dijeron algunos de sus seguidores.

Cabe destacar que el delantero uruguayo forjó una gran amistad con el rosarino cuando coincidieron en Barcelona, ahora la fortalecen como parte del plantel del Inter Miami. Las fotografías claramente lo demuestran.

