El lujoso regalo que le hizo Nico Occhiato a Flor Jazmín por su cumpleaños: “Lo traje de afuera”

Nicolás Occhiato estuvo presente este lunes en el programa de streaming en Ángel Responde, de Bondi y que es conducido por Ángel de Brito. Allí, habló de su presente laboral, de lo que fue su relación con Graciela Alfano, y también de los proyectos que tiene con Luzu. A su vez, tocó temas personales, como su relación de amor con Flor Jazmín, la dedicación de amor que le dedicó por su cumpleaños y el costoso regalo que le hizo.

La relación de Nico y Flor nació hace cinco años, cuando se cruzaron en El Bailando (eltrece) y que con el tiempo avanzó hasta el siguiente paso, el noviazgo. Desde ese entonces, la realidad entre los dos cambió por completo, en particular porque hicieron manifiesto el amor que se tenían.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña, se conocieron en el Bailando por un sueño y allí nació su vínculo cercano

Lo cierto es que luego de la carta que le dedicó por su cumpleaños número 30 en las redes sociales, Occhiato fue al programa de De Brito y reveló el presente que le entregó a la bailarina, exclusivamente traído desde el exterior. Lo curioso de su comentario fue el costo que debió pagar por el mismo.

Nico Occhiato visitó Ángel responde, el programa de Ángel de Brito en el streaming (Foto: Captura de video / Bondi)

“El regalo es algo que sé que ella quería, que lo tuve que traer de afuera. Es la Dyson, la secadora esa para el pelo”, contó el productor. Se trata de un elemento que plancha, seca y riza el cabello sin emitir ruido. Desde que salió al mercado cobró interés por la calidad de su funcionamiento.

La buclera Dyson que Nico le regaló a Flor tiene un valor de 454 euros (Fuente: Instagram/@dyson_es)

“Hablé con el peluquero de ella [Flor], hablé con Maru Venancio, porque casi me mando una cag*** y la compro yo”, agregó. Lo cierto es que esa buclera puede conseguirse por un valor de 454 euros, es decir, 684.178 pesos argentinos.

La dedicatoria tierna de Nicho Occhiato a Flor Jazmín por su cumpleaños

En su cuenta de Instagram, Occhatio redactó un extenso texto que resumió su historia de amor y la conexión especial que los une. “Feliz cumple amor de mi vida”, comenzó y agregó: “Te vi por primera vez disfrazada de un personaje de La Casa de Papel en el que ni siquiera se te veía la cara y no me preguntes por qué me llamaste la atención vos entre 5 personas que estaban igual, quien iba a decir que un tiempo después te ibas a convertir en mi persona favorita, en esa persona que cuando me mira a los ojos me lleva a un lugar de paz, de felicidad, de zona conocida, de familia y de un amor tan puro y sano que se puede estar incendiando el mundo y yo voy a estar hipnotizado en tus ojos”.

La dedicatoria de Nico hacia Flor Jazmín (Fuente: Instagram/@nicoocchiato)

A esa reflexión cariñosa, sumó diferentes fotos desde su inicio de la relación hasta la actualidad, la cual se convirtió en viral y despertó el elogio de todos sus seguidores y fans. La misma cosechó más 600 mil Me Gusta y 20 mil comentarios.

Nico Occhiato expresó en tiernas palabras lo que siente por Flor Jazmín Peña Instagram: nicoocchiato

Y completó: “Desde que te conocí empezaron a pasar cosas increíbles en nuestras vidas, siempre siendo equipo juntos, después nos enamoramos y ahí entendí que claro, no hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas porque la sensación de familia cuando estamos abrazados y nos sentimos yo al menos no la sentí nunca en mi vida”.

Por último, concluyó: “Transformaste mi día a día en una peli, nos pusimos de novios y mis días pasaron de ser grises a tener colores, me enseñas todos los días algo nuevo, sos la persona que más admiro en este mundo, la más empática, la más divertida, con la que más aprendo y con la que más disfruto cada segundo que pasa sea de vacaciones en un paraíso o tirados en el sillón un sábado a la tarde”.

