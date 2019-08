Crédito: Twitter Mago sin dientes

Finalmente, la reunión entre Pablo Cabaleiro, conocido como El Mago sin dientes, con el presidente Mauricio Macri sucedió anoche, durante la gala a beneficio de la fundación de Margarita Barrientos.

El artista, célebre por animar las victorias electorales de Cambiemos en 2015 y 2017, y que en las últimas primarias del domingo 11 de agosto se viralizó por una foto en donde se lo ve solo en el búnker del partido, hacía mucho que solicitaba una reunión con el presidente.

La semana pasada, el mago se había quejado porque el presidente no lo había recibido, como sí lo hizo con el cantante José Luis "El Puma" Rodríguez.

"Señor Presidente, soy un fiel votante suyo quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme ¡Gracias!", había escrito en Twitter.

Después de tanto insistir, el encuentro finalmente sucedió durante la cena a beneficio del comedor comunitario Los Piletones en La Rural.

"Yo le transmití mensajes que me llegan de la gente, tanto de la provincia de Buenos Aires como del interior del país. Cuando yo viajo a realizar mis shows me hablan y lo que le di fue el mensaje de la población, lo que realmente necesita para salir adelante y para que el país pueda seguir creciendo", contó Cabaleiro a Perfil .

"Yo lo que propongo es que a ningún argentino le falte hoy un plato de comida. Teniendo un país como Argentina en el cual podemos abastecer a muchísimos millones de habitantes, no solo de aquí sino del mundo, con el gran capital que tenemos para poder producir alimentos es algo que no es tan difícil y se puede empezar a aplicar para empezar a cuidar a los habitantes", sostuvo el artista.

"Le gustó todo lo que yo le transmití, habrá que ver ahora si eso se puede aplicar", finalizó.