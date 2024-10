El mal momento de Eva Bargiela por la muerte de su mamá

Escuchar

El pasado 8 de octubre falleció la madre de Eva Bargiela. Tras la difícil noticia, su hermana Guadalupe se refirió al momento complejo que atraviesa la familia. En tanto, la exesposa de Facundo Moyano decidió no pronunciarse aún al respecto.

Guadalupe utilizó su cuenta de Instagram para despedir de forma pública a su madre, a la vez que agregó una serie de fotos familiares e íntimas. Lo cierto es que este hecho ganó preponderancia durante este fin de semana, luego de que las palabras emotivas movilizaran a los usuarios de la red y volvieran viral el posteo.

El texto de despedida que la hermana de Eva Bargiela le dedicó a su mamá (Fuente: Instagram/@guadabargiela)

“Ayer se fue mi mamá. El amor, mensajes y abrazos de sus compas de laburo, me dicen que fue una hermosa persona”, empezó la hermana de Eva y sentenció: “Hoy el mundo es un poquito más injusto”.

En el siguiente párrafo, indicó: “Comparto un texto que escribí ayer, sin saber que iba a pasar. La nombro siempre en presente, porque así lo está en nosotros y en cada uno que acompañó: ¡Gracias mami, algún día quiero ser como vos! Mi mamá es esa que me deja comer en su laburo cuando no quiero llegar a mi casa y comer sola con mi gato. Me deja sentarme, como una más de su equipo, a comer comida de hospital y hablar boludeces”.

“Mi mamá es esa que me dice en chiste ‘si, trabajamos para mantener el modelo médico’ y la que afirma ‘todos somos sociales’. Porque si, mamá, efectivamente lo somos. Mi mamá es la que me banca la cabeza cuando me peleo con alguien, cuando tengo quilombos políticos, cuando me angustio y me quedo en su casa como si volviera a tener 15 años”, añadió Guadalupe.

Eva Bargiela con sus dos hermanas y su madre (Fuente: Instagram/@evabargiela)

Entre su escrito, recordó que su madre siempre estaba junto a ella y la apoyaba a pesar de los “pifies” y que logró conectar desde su militancia. “Mi mamá es la que movió todo para que yo pueda hacer las cosas en igualdad con las personas sin discapacidad, y la que me pide que me cuide en cada marcha”, sumó.

A lo último, concluyó: “Gracias mamá, porque con tu ejemplo me enseñás a moverme en la vida. Gracias mamá porque militás el anti capacitismo como yo, antes que yo, sin hablar de convenciones. Gracias mamá por enseñarme a defenderme a mí, a otros, los derechos e injusticias. ¡Gracias mamá, (y hasta siempre) algún día conseguiremos esa Patria justa!”.

“Lo siento mucho Guada, te mando un abrazo enorme”; “Un abrazo gigante para vos y un beso al cielo”; “Un súper abrazo, Guada. Te quiero”; “Te abrazo fuertísimo, Guada hermosa. Somos espejo del amor con el que nos criaron” y “¡Un abrazo enorme compañera de lucha! Hermosas palabras a tu mamá”, fueron algunos de los mensajes que recibió la joven de parte de sus seguidores.

A pesar del texto que Guadalupe le dedicó a su madre, de momento, Eva Bargiela se llamó al silencio. Además, tampoco se especificó la causa de su muerte ni en qué condiciones.

Por su parte, el último posteo de la modelo en las redes fue desde las Salinas Grandes en Jujuy. Como es de costumbre, Eva suele mostrar parte de su intimidad y día a día, donde hace parte a sus más de 387 mil seguidores en Instagram de los trabajos y colaboraciones que emprende.

En agosto, se volvió viral por una foto del nuevo look de Gianluca, en el que además dejó en claro que olvidó por completo a su exesposo y que está decidida a continuar con esta nueva relación que inició en mayo de este 2024.

LA NACION