El mal momento del ganador de Gran Hermano que quedó varado en Miami por las cancelaciones de vuelos de American Airlines

Rodrigo Fernández Rumi, ganador de la edición del año 2012 de Gran Hermano, mostró su indignación en su cuenta de Instagram a raíz de las cancelaciones de vuelo de American Airlines en los Estados Unidos. Según pudo recabar LA NACION, 1000 argentinos quedaron varados, y uno de ellos fue el mediático, quien tuvo que ser ayudado por un amigo suyo para poder conseguir un alojamiento.

“A nadie le importa, pero anécdota: perdí un vuelo de conexión (el primer vuelo salió retrasado), recién viajaré el martes a donde viajaba y me tienen secuestrada la valija hasta el martes que vuele”, resumió en una historia Rodrigo Rumi, quien agregó un video de él sentado en un aeropuerto, sin la posibilidad de poder subir al avión por la decisión de la aerolínea. “Quedé homeless (sin hogar) en Miami y sin ropa”, remató. Esto lo compartió el domingo y recién el martes sería su nuevo vuelo.

Sin la posibilidad de revertir la situación, el exparticipante de Gran Hermano continuó en esa misma línea y explicó que uno de sus amigos en los Estados Unidos lo ayudó en este momento apremiante al conseguirle una vivienda para que pueda hospedarse hasta el martes, el día que la aerolínea estipuló para que se reanude el servicio de manera normal.

“Uno de mis mejores amigos me prestó este pedazo de departamento”, expresó Rumi en un video donde se observa un cómodo hogar con una vista soñada al mar. Despojado de sus pertenencias, siguió: “Ahora me tengo que ir a comprar ropa porque con esto me estoy muriendo de calor”.

Varado en los Estados Unidos, el mediático cargó contra la decisión de American Airlines y etiquetó a la cuenta oficial con un duro reclamo: “Te voy a mandar el recibo de cada caramelo que compre en estos dos días varado acá”.

Ubicado geográficamente en Miami, Rumi cerró su exposición en Instagram mostrando su recorrido por los locales de ropa de la ciudad, donde se ve el asfalto mojado debido a las precipitaciones que azotaron en las últimas horas a varios sitios de los Estados Unidos.

Rodrigo Fernández Rumi ganó GH en 2012

Cuál fue el conflicto que desató una ola de cancelaciones

Desde el viernes, la aerolínea American Airlines empezó a experimentar algunas fallas operativas que trajo en consecuencia una gran cantidad de cancelaciones de vuelos.

A raíz de esta decisión, muchos turistas quedaron varados en Miami y Nueva York sin la posibilidad de recuperar sus pertenencias en las valijas. Aunque desde la aerolínea no dan un parte oficial sobre el tema, algunos trascendidos marcan que el avance de la tormenta tropical Debby fue el causante de dicha decisión.

Los pasajeros varados en los aeropuertos de Miami y Nueva York

Según pudo constatar este medio, la compañía aérea registra tres vuelos cancelados hacia la Argentina: el vuelo 907, con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza; el vuelo 931, desde Miami a suelo argentino, y el 953, desde Nueva York a Buenos Aires.

A la espera de que se normalice el servicio, muchos pasajeros mostraron su indignación por estas cancelaciones masivas que cambiaron los planes iniciales y generó un fuerte malestar en el aeropuerto. Sin una reprogramación oficial, los varados aguardan una definición para tener más certezas de lo que será su retorno al país.

