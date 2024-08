El mal momento que vivió Luck Ra en la vía pública tras sufrir un accidente con su auto

Escuchar

Luck Ra, uno de los cantantes más conocidos de la escena musical argentina, protagonizó un incidente vial con su auto y, mientras asimilaba ese momento, sufrió el asedio de un fanático que buscaba un saludo para sus hijas.

Todo comenzó cuando un colectivo le rayó el auto al artista y este decidió dejar su vehículo a un costado a la espera de una solución. En ese instante, una persona, con celular en mano, aprovechó que la ventana del acompañante estaba baja para hacerle un pedido que lo descolocó.

El curioso momento que atravesó Luck Ra en la vía pública NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

“Saludos para Guada y para Mica, ¿les decís?”, detalló el hombre en alusión al nombre de sus hijas, quienes son fanáticas de él. Con un semblante de asombro y aún consternado por el accidente, Luck Ra accedió: “Guada, Mica, les mando un beso y un abrazo muy grande”.

A pesar de la amabilidad y de mostrar toda la empatía posible para sus fanáticos, el hombre siguió interpelando al cantante de “Hola Perdida”, entre otros hits. “Mal ahí que chocaste, compi, pero bueno, nos vemos, un gusto igual conocerte, hermano”, retrucó para darle un tono cómico al asunto.

Con la misión cumplida de tener el saludo del cordobés para sus dos hijas, la persona se tomó el atrevimiento de elogiar a su pareja, La Joaqui, con un sutil comentario: “¡Qué caramelo te estás comiendo, eh!”.

El intercambio entre Guadalupe, la hija del fanático, y Luck Ra en TikTok

Tras la viralización de este video en distintas plataformas digitales, los usuarios de las redes sociales cargaron duramente contra la actitud del transeúnte que le exigió al cantante un saludo en medio de una situación crítica. Horas más tarde del hecho, el cordobés, vía TikTok, encontró la publicación de Guadalupe, una de las hijas a las que le envió un saludo e intercambiaron algunas palabras.

“Beso, Guadis, no choqué, pero un colectivero me rayó todo el auto. No fue mi mejor saludo”, lanzó, autocrítico, Luck Ra en la publicación de TikTok. Acto seguido, la chica contestó, orgullosa: “Ayy, no pasa nada, gracias por el saludo igual, besos a tu caramelo, los amo”.

Las fotos subidas de tono de Luck Ra y La Joaqui

Luck Ra y La Joaqui oficializaron hace unas semanas su romance en las redes sociales. Tras varias versiones que indicaban un acercamiento entre los cantantes, los protagonistas decidieron despejar la duda con varias fotos de un viaje romántico a Mallorca, España.

“Gracias por tu compañía y por darme los besos más lindos del mundo”, comentó el cordobés en un posteo de Instagram que incluyó tres fotos románticas junto a una de las exponentes del género RKT en la Argentina.

Luck Ra y La Joaqui oficializaron su romance

Tras esta muestra de afecto, La Joaqui contestó el posteo con más dulzura para que los fanáticos celebren este noviazgo: “Mi amor, nunca nadie me quiso tan sanamente como lo haces vos, arreglaste todo lo que no rompiste, te amo con todo mi corazón”.

Con varias postales donde se los ve profundamente enamorados, ambos decidieron viajar al Viejo continente para darle un color especial a una relación que se llevó todos los aplausos de los fans que están al tanto de todas las novedades de los dos cantantes.

LA NACION