El mensaje de Cubero que desató el llanto de Nicole Neumann

Nicole Neumann se quebró en vivo luego de leer un mensaje "letal" de Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero protagonizaron esta mañana un nuevo round cuando ella estaba al aire en el programa Nosotros a la mañana (El Trece). Luego de recibir un mensaje de su ex, la modelo rompió en llanto y debió abandonar el piso.

Minutos después, Nicole volvió a su lugar y, si bien no reveló específicamente qué había sucedido, ofreció algunas pistas: "Es Insoportable levantarse y tener todos los días un tema, un problema. No quiero hablar. Es un tema personal, familiar", sostuvo, visiblemente conmovida.

¿Qué pasó? Aparentemente, Nicole había planeado llevarse a las hijas de ambos (Indiana, Allegra y Sienna) a Punta del Este el fin de semana y el futbolista se negó a otorgarle el permiso para ese viaje.

La periodista Karina Iavícoli brindó indicios del origen del conflicto. "Sé por qué están peleados y que él le dejó un mensaje letal a ella -dijo en Los ángeles de la mañana (El Trece)-. Es un viaje al exterior que ella tiene programado el fin de semana con las hijas y él no quiere que se vaya. Supuestamente le tocaría a él y está cambiando todos los planes y no la autoriza a que ella viaje", explicó.

Por su parte, Cubero fue confrontado por periodistas a la salida del predio de Vélez Sarsfield y afirmó desconocer la causa del llanto de su ex. "Ni idea, la verdad no sé. Me sorprende un poco. Todavía no hablé con nadie, ni siquiera con mi abogado, no sé lo que pasó", sostuvo.