El mensaje de Indio Solari por la cuarentena: "es para tomárselo en serio"

Hace algunos meses, Carlos "Indio" Solari decidió abrir sus cuentas oficiales en redes sociales . Desde entonces, el músico utiliza sus presencia en Instagram y Twitter para enviar mensajes que considera relevantes a sus seguidores, como cuando los convocó a colaborar en la campaña para ayudar a su ex baterista , Martín Carrizo. Ahora, el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se sumó a la campaña de concientización para respetar la cuarentena y prevenir el contagio de covid-19 .

En un video que publicó en Youtube, el ícono del rock nacional propuso que "tomen las consignas de la autoridad sanitaria y las cumplan para ser efectivos contra este flagelo que está haciendo tanto daño en todo el mundo". En la pieza, que dura apenas un minuto, manifestó que se suma a la campaña #QuedateEnTuCasa "que está propiciando el Gobierno a través de la autoridad sanitaria con respecto al coronavirus ".

"Es algo para tomarlo en serio", dijo acerca de la pandemia . "Significa que cuando nos recomiendan el aislamiento, la cuarentena, no lo tomemos como si fuera un período de vacaciones", añadió,

El artista, que desde 2001 desplegó una impactante trayectoria en solitario con cinco álbumes publicados, pero que a causa de un Parkinson anunciado en 2016 se mantiene alejado de los escenarios desde marzo de 2017 cuando actuó en Olavarría, señaló que "el asunto es estar a una cierta distancia de la gente para que no progrese esta epidemia de una manera incontrolable".

Hace algunas semanas, en el día de cumpleaños número 71, sus seguidores aprovecharon la actividad de Solari en redes y decidieron homenajearlo por esa vía, además de enviarle fuerzas en su pelea contra el desorden nervioso que lo afecta .

En 2016, en un concierto que Solari dio en la localidad de Tandil, el músico ya había manifestado que la enfermedad lo estaba afectando. "Mister parkinson me viene pisando los talones hace rato", dijo en esa ocasión. En diciembre de ese mismo año, en una entrevista a ROLLING STONE , el cantante expresó: "Cuando tenés una enfermedad así, el reloj empieza a funcionar". Además, se refirió a sus dificultades para tocar en vivo: "Cada directo es una prueba, por eso digo que no tengo un futuro muy largo. Al menos arriba del escenario", reconoció. "Porque para esta enfermedad todavía no hay cura, te mantienen, medianamente. Las últimas veces ya estaba enfermo, y cuando creía que no, ya estaba enfermo también. Y no tenía tratamiento y no estaba haciendo nada de lo que estoy haciendo", indicó.