El método extremo de Wanda Nara para vigilar a sus hijos

La empresaria contó cómo cuida a sus hijos cuando no puede estar cerca de ellos.

En los últimos días, la ex niñera de los hijos de Pampita Ardohain denunció a la modelo por supuestos malos tratos. Las repercusiones de la denuncia fueron inmediatas y la conductora se mostró muy afligida al respecto durante una entrevista en su programa de TV Pampita Online. "Esto es un papelón", dijo Ardohain tras quebrar en llanto.

Viviana Benitez, la denunciante, pasó por varios programas de TV para extenderse sobre su denuncia de hostigamiento, malos tratos e irregularidades. "Mis hijos son lo más importante que tengo, no hay nada que no me importe más que ellos y no los hubiese dejado jamás con alguien en quien no confío plenamente. Ella tenía mi confianza absoluta", dijo Pampita para defenderse.

La portada de la revista Crédito: Revista Gente

A raíz de esa polémica, en una entrevista con la revista Gente, Wanda Nara habló sobre el método que ella utiliza para cuidar a sus hijos. "Tener niñeras jamás fue una opción para mí. Nadie los cuidaría como yo", aseguró. En la nota, habló del momento profesional que está atravesando, y de cómo su trabajo le impide estar cerca de sus hijos todo el tiempo.

Por esa razón, la modelo reveló de qué forma cuida a los miembros más pequeños de su familia. "Durante las dos horas que estoy al aire (de 00:00 a 02:30) no suelto mi teléfono. Voy monitoreando a los chicos mientras duermen, a través de las cámaras que hice instalar en cada uno de sus cuartos".

En la misma nota, Nara contó también que debutar como panelista en televisión, al principio la intimidaba. "Admito que me daba terror", señaló. Y explicó que sus miedos tenían que ver con "el estigma de 'la ex' o 'la mujer de'". "Empecé de abajo, como si nunca hubiese tenido un pasado artístico. Y fui ganándome un lugar", dijo. "Hoy entienden lo profesional, disciplinada y autoexigente que puedo ser".