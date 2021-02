El nuevo cine: beneficios para volver a las butacas

Los habitués de las salas de cine saben bien de la abstinencia de sentarse en una butaca. Por suerte, proyectos que ya venían creciendo florecieron durante la pandemia brindando a los televidentes opciones de cine on demand para disfrutar en la comodidad de sus hogares. Tal es el caso de QubitTV, una plataforma por suscripción con una gran selección de cine clásico y de autor, y de Geluk, un catálogo tipo videoclub, pero online y pay per view, con propuestas irresistibles para los cinéfilos. Más tarde llegó el turno de los autocines, formato que llegó para quedarse y que por estos días se puede disfrutar en el Atlas de La Rural y en el Gran Park de Pinamar. Por su parte, las salas tradicionales van volviendo a reabrir tras largos meses sin actividad y con más protocolo que nunca. Por ahora, los complejos de Cinemark Hoyts de Córdoba son los primeros en inaugurar.

Cinemark Hoyts

Tras más de 10 meses sin actividad, los Cinemark Hoyts de Córdoba volvieron a la vida, protocolos mediante

Dónde: Av. Vélez Sarsfield 361 / Duarte Quirós 1400 (Córdoba)

Av. Vélez Sarsfield 361 / Duarte Quirós 1400 (Córdoba) Beneficio: 2x1 en entradas a salas 2D y 3D para socios BLACK y Premium todos los días y 2x1 en entradas a salas tradicionales para socios Classic de lunes a jueves

2x1 en entradas a salas 2D y 3D para socios BLACK y Premium todos los días y 2x1 en entradas a salas tradicionales para socios Classic de lunes a jueves Formato: sala de cine tradicional

Así es. El 13 de enero, las salas de los complejos Hoyts Patio Olmos y Hoyts Nuevo Centro, ambos ubicados en la provincia de Córdoba, reabrieron sus puertas. Tras más de 10 meses sin actividad, Cinemark Hoyts recibe a sus clientes con el más estricto protocolo y medidas de higiene, a fin de garantizar una experiencia segura y confortable. Se implementó la limpieza permanente y la desinfección de todas las áreas, se redujo la capacidad de las salas, se dispusieron tótems de alcohol en gel, se exige el uso de tapabocas en todo momento, se controla la salud del staff en cada turno y se mantiene la distancia social. Además, se incentiva el uso de los canales digitales (la web, la app y los ATM de cada complejo) para la compra de entradas y alimentos.

QubitTV

"Anni felici", un drama romántico italiano que desembarcó hace poco en la plataforma Qubit

A través de esta suscripción a la plataforma de video on demand, los usuarios tienen acceso ilimitado al mejor cine curado por expertos, con un catálogo muy variado que incluye títulos clásicos, películas independientes y producciones de Hollywood. El cine de autor, los westerns, los premiados en festivales de cine, los documentales y películas de todo el mundo confluyen en un solo lugar; esta plataforma de video tiene opciones para todos los gustos. Solo por nombrar algunas que desembarcaron en Qubit en el último tiempo, están One Plus One – Sympathy for the Devil (documental de los Rolling Stones de 1968), Anni felici (drama romántico italiano de 2013), Las edades de Lulú (drama erótico español de 1990), Bacurau (western, suspenso y ciencia ficción en un premiado film franco-brasileño de 2019) y La serpiente y el arco iris (una película de terror de autor de 1988).

Autocine Atlas La Rural

El único autocine bajo techo de la ciudad funciona en La Rural y tiene capacidad para 120 autos

Dónde: Av. Cerviño 4476 (CABA)

Av. Cerviño 4476 (CABA) Beneficio: 30% en entradas todos los días

30% en entradas todos los días Formato: autocine

El autocine de Atlas en el predio de La Rural es el único bajo techo de la ciudad; tiene una pantalla gigante de 14 x 8 metros, proyector digital de última generación y capacidad para 120 autos. El audio de la película se escucha a través de una frecuencia FM y también ofrecen servicio gastronómico y Candy Bar. Las entradas se adquieren exclusivamente en la web de Atlas (no se venden en la puerta) hasta dos horas antes de la función y pueden entrar hasta cinco personas por auto. Los vehículos se ubican por orden de llegada, por lo que es recomendable llegar con tiempo, ya que las entradas no son numeradas. El protocolo de seguridad incluye medidas como distanciamiento físico, elementos de protección personal, higiene de manos y control de temperatura.

Geluk Cinema

"Un sueño posible" es el estreno de estos días en Geluk Cinema, una comedia dramática portuguesa/inglesa

Aquí la modalidad es pay per view, así que bienvenidos a este videoclub del futuro. En la web está el catálogo completo de películas de todos los géneros: comedia, documental, drama, ciencia ficción, aventuras, terror, animación, suspenso y romance. Una vez que el usuario realiza la compra, puede acceder al contenido de forma instantánea y la película queda disponible por 72 hs. para ser vista a piacere. También está la opción de suscribirse a un abono mensual con acceso ilimitado. Por estos días, el estreno de la plataforma (a la que se accede desde cualquier computadora, tablet o smartphone) es Un sueño posible, una comedia dramática portuguesa/inglesa en la que un banquero fracasado busca realizar su anhelo de plantar naranjos en el sur de Portugal.

Gran Park

Gran Park es el autocine a cielo abierto de la Costa Atlántica, y recibe autos y cuatriciclos Diego Medina

Dónde: Av. Bunge e Intermédanos (Pinamar)

Av. Bunge e Intermédanos (Pinamar) Beneficio: 20% en entradas todos los días

20% en entradas todos los días Formato: autocine

El autocine a cielo abierto de la Costa Atlántica está a metros de la rotonda de acceso a Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló. A lo largo del verano, Gran Park supo ser el centro de entretenimientos de preferencia, al que acudieron cientos de autos y cuatriciclos para disfrutar películas en la pantalla gigante (de 12 x 16 metros) y con distanciamiento social. Allí ofrecen –de jueves a domingo– una función diaria a las 21.00, con afluencia de 120 vehículos, que pueden comprar su entrada online y acceder con código QR o bien adquirirla en la puerta. Por su cartelera pasaron películas de 2020 y estrenos de 2021 de la mano de Warner, Disney, Universal y Sony Pictures. A su vez, está Red Bar & Bistró, con una carta que ofrece sándwiches, hamburguesas, pizzas y –obvio– pochoclo.

Para ser parte de Club LA NACION y vivir más experiencias como éstas, asociate acá .

____________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.